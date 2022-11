Canelo Álvarez despotrica contra el Kun Agüero, "No seas hipócrita, cab..."

El escándalo continúa. Saúl Álvarez sigue enfrascándose con personalidades al defender su punto de vista sobre la polémica imagen en donde a Lionel Messi se le ve pateando y supuestamente pisando la playera de la Selección Mexicana tras el partido del pasado sábado en la segunda jornada del Grupo C de la Copa del Mundo de Qatar 2022.



El ‘Canelo’, campeón unificado de peso supermediano, respondió al argentino e íntimo amigo de ‘La Pulga’, Sergio ‘Kun’ Agüero, y hasta lo tachó de ‘hipócrita’. Y es que el exfutbolista escribió, “Señor Canelo, no busque excusas o problemas, seguramente no sabes de futbol y que pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”.

Pero esta publicación pareció no agradarle al peleador jalisciense, “Tú también, cabrón… me escribías ‘ay, ay, canelo’, y ahora mamando, no seas hipócrita, cabrón”, resaltando que antes el ‘Kun’ elogiaba al boxeador y ahora lo criticó.

El ‘Canelo’ Álvarez está en medio de la polémica tras el partido que perdió la Selección Nacional contra la ‘Albiceleste’, pues la supuesta acción de Lionel Messi causó su enojo y hasta amenazó que el día que se lo encuentre defenderá a su país.