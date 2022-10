Así suena la canción de Camilo para el mundial de Qatar 2022

Camilo Echeverry es considerado uno de los artistas colombianos más escuchados a nivel mundial. Canciones como “Pegao”, “Vida de rico” y “Ropa cara” son alguno de los temas que lo han llevado a la fama. Y ahora tras cantar un nuevo single para el Mundial sorprendió a todos. El esposo de Evaluna interpretó por primera vez una canción para el inicio de la Copa del Mundo Qatar 2022.

Cabe destacar que queda cada vez menos para que el mundo entero se paralice en Oriente Medio, y para que las mejores 32 selecciones del planeta aterricen en Doha y den inicio al evento más importante que posee el Fútbol y quién sabe de ello es el padre de Índigo.



Camilo, posando. Fuente: Instagram @camilo

Como se menciona al inicio, Camilo cantó una canción para el certamen más emblemático y popular y aseguró a la prestigiosa revista “People: en español” que la canción se basa en una versión especial de “Aeropuerto”.

Camilo interpretó la canción en los Premios Billboard de la Música Latina 2022

La cadena televisiva de Telemundo le pidió a Camilo esta canción como una solicitud especial frente al mundial. “Es una invitación que me hacía mucha ilusión. Que mi música pueda estar sumando una cuota de alegría, de colectividad a una celebración tan bonita como es el Mundial de Fútbol".



“El Mundial siempre ha sido motivo de unión familiar, me acuerdo de estar con mi papá viendo los partidos y me acuerdo perfectamente cuáles fueron las canciones que me acompañaron en diferentes momentos de mi infancia en distintos mundiales", indicó Camilo.

Con esta nueva versión de “Aeropuerto” Camilo Echeverry sigue los pasos de sus colegas como su compatriota Shakira, quien en el mundial del 2010 interpretó una canción especial para el evento deportivo. ¿A ti te gustó la canción de Camilo?