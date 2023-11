En un tercer intento por lograr la peatonalización del Zócalo, el Gobierno de la Ciudad de México habilitó una página web para recibir proyectos ciudadanos. En 2011, bajo la administración de Marcelo Ebrard, y en 2017, con Miguel Ángel Mancera, se puso sobre la mesa este objetivo, logrando avances como calles sólo para peatones y la reducción de carriles para automóviles en el circuito de la Plaza de la Constitución y avenida 20 de Noviembre, por mencionar algunos ejemplos.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el titular de la Autoridad del Centro Histórico, José Manuel Oropeza, aseguró que el proyecto va “viento en popa” e, incluso, señaló que podría implementarse a principios del próximo año.

Precisó que los proyectos que la gente proponga se evaluarán con las secretarías de Movilidad, Desarrollo Urbano y Vivienda, Obras y Servicios; el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), autoridades federales, así como de los comerciantes ubicados en Plaza de la Constitución.

“Depende, en primer lugar, de la voluntad y la iniciativa que en ese caso ha tenido el jefe de Gobierno [Martí Batres] de escuchar las opiniones de la consulta, que no es una consulta vinculante, es una consulta que genera opinión y que vamos a ver qué dice la gente. Estoy seguro que la mayoría va a estar de acuerdo en función de que sea un proyecto más viable y funcional para la versatilidad que tiene la Plaza de la Constitución”, comentó.

El portal caminatuzocalo.cdmx.gob.mx dejará de recibir opiniones este 16 de noviembre; del 17 del mismo mes al 1 de diciembre, se hará la revisión de los proyectos.

13 calles peatonales

El Centro Histórico tiene una superficie de 10.2 kilómetros cuadrados —divididos en los perímetros A y B—, de los cuales seis kilómetros son calles peatonales y uno es de tránsito vehicular restringido, de acuerdo con datos del Gobierno central.

Uno de los espacios más representativos es el corredor de Francisco I. Madero, que se hizo peatonal en 2010. Se trata de la calle más transitada no sólo de la Ciudad, sino de todo el país, con un registro promedio de 350 mil personas al día, según la Autoridad del Centro Histórico (ACH), aunque puede alcanzar hasta 2 millones en fin de semana.

Actualmente, el Centro Histórico tiene 13 calles totalmente peatonales: Madero, Motolinia, Condesa-Marconi, Gante, Santísima, Emiliano Zapata, Cerrada 5 de Mayo, República de Argentina, Echeveste-Regina, San Jerónimo, el Callejón de Mesones, Roldán y Plaza Juan José Báez, también conocida como La Aguilita.

Además de calles mixtas, como 16 de Septiembre y 20 de Noviembre, en donde se amplió el espacio peatonal y se redujo el paso vehicular.

Una de las remodelaciones más recientes tuvo lugar en febrero de 2023, cuando la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ordenó la remodelación de la calle República de Honduras, conocida como la calle de las novias, de tal forma que los peatones ahora pueden transitar desde el Zócalo hasta esa vialidad a pie; también se ampliaron las áreas peatonales en la calle Ignacio Comonfort.

Con estas obras se ganaron unos 7 mil metros cuadrados de área peatonal, de acuerdo con el secretario de Obras, Jesús Esteva Medina.

El origen

Las primeras calles peatonales del Centro de la Ciudad tuvieron sus orígenes en la década de los años 70. El descubrimiento de las ruinas del Templo Mayor, en 1978, puso la mirada nacional en la zona, relató a este diario Juan Ayón, cronista de la capital.

Recordó que después de esta década el Centro Histórico comenzó a despoblarse y algunas vecindades terminaron por convertirse en bodegas de comerciantes, algo que se acrecentó con el sismo de 1985.

Sin embargo, el proyecto de rescate de esta zona durante la gestión de Marcelo Ebrard le dio un giro. “Era todo el proyecto integral para rescatar el Centro Histórico, que lo hicieran vivible, visitable, que lo hicieran como para un paseo, (...) la gente se había alejado, ya no era habitable el Centro Histórico, por inseguro, por oscuro, por sucio”, consideró el cronista.

Las bondades de peatonalizar

Hacer peatonales vialidades donde antes únicamente transitaban automóviles trae consigo “bondades” en términos sociales, ya que se incentiva la convivencia, además de aumentar la plusvalía de los negocios ubicados en estas zonas, consideró Laura Jaloma López, urbanista de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.

En ello coincidieron los peatones, como Fernanda: “Mi familia y yo siempre hemos sido mucho de venir al Centro para surtirnos de mercancía [para la tienda de dulces de la que viven], pero no sólo eso, me parece muy cómodo, sí, me resulta cómodo ir y venir sin auto”.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad (2020), 2.9% de los peatones que llega al primer cuadro lo hace caminando, mientras que 79.2% lo hace en transporte público.

Roberto Remes, quien en el sexenio de Miguel Ángel Mancera ocupó el cargo de Autoridad del Espacio Público, señaló que en la peatonalización hay aspectos que deben ser tomados en cuenta, como el desarrollo del Desfile Militar, incluso la seguridad de Palacio Nacional, donde actualmente reside el Presidente; los comercios, las paradas del Turibús y la Catedral Metropolitana.

“El actual jefe de Gobierno decidió abrir el debate, y eso afirma que no va a imponer nada. Justamente fue en donde nos quedamos en 2017, entonces pensamos que pudiera haber un debate. La dificultad era que si abríamos la discusión nos íbamos a llevar muchos meses.

“Hoy estamos en un momento democrático en la Ciudad muy distinto; en aquel entonces, cada pequeño proyecto presentaba una gran resistencia y ahorita no está sucediendo eso, ni para bien ni para mal”, afirmó.

Plan de movilidad

Guillermo Gazal, presidente de Procéntrhico, destacó que “la exigencia es que si llegan a tomar la decisión de peatonalizar, debe crearse un protocolo muy claro de las nuevas vialidades”.

“Exigiríamos que se permitiera en algunos horarios el acceso de vehículos para surtir mercancías en esa área, las joyerías por ejemplo”, dijo.

El líder comerciante afirmó que, incluso, se tendrá que evaluar que algunas calles se vuelvan de doble sentido. “Lo vemos con buenos ojos porque tenemos el antecedente del corredor peatonal Madero, que hoy es un éxito. Puede ser una buena decisión sí y sólo sí se toman las medidas pertinentes para crear una vialidad lógica, con sentido, con estudios y no sólo una decisión tomada tras de un escritorio”.

El presidente de la organización de la calle de las novias, José Luis Santiago, opinó que 5 de Mayo debe seguir abierta a vehículos.