¿Y el semáforo metropolitano?

Mientras la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anuncia un regreso paulatino a la normalidad y un cambio de semáforo de rojo a naranja, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, reitera que nada cambiará en la entidad en torno a las restricciones por la pandemia por Covid-19. Lo anterior generará una gran confusión entre los ciudadanos, puesto que muchos de los que trabajan en la capital viven en algún municipio mexiquense y deben trasladarse, aumentando así el riesgo de contagio, por lo que ambas entidades sufrirán las repercusiones. Hoy la gran pregunta es: ¿dónde quedó el semáforo metropolitano, en el que las decisiones de regresar a las actividades se tomarían de manera coordinada?

Temor de contagio en el Congreso local

Dado que son varios diputados locales y personal contagiados de coronavirus, además de que para la realización de las sesiones virtuales de la Diputación Permanente se requiere la presencia física de por lo menos 30 personas, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Isabela Rosales Herrera, solicitó a la secretaria de Salud capitalina, Oliva López Arellano, ordene la realización de pruebas a los 2 mil 297 trabajadores de ese recinto, pues asegura que es imposible tener la certeza sobre el número de personas infectadas que laboran en el Poder Legislativo. Veremos si la secretaria atiende el llamado de la diputada morenista, sobre todo ahora que están enfocados en aplicar pruebas a la ciudadanía.

Los tiempos de los diputados

Aun cuando este lunes vencía el término Constitucional de 10 días hábiles para discutir y, en su caso, aprobar las modificaciones al Presupuesto 2020, como lo planteó la jefa del gobierno capitalino Claudia Sheinbaum, resulta que esto no será así, porque los diputados dicen que se hará hasta mediados de julio. La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, Guadalupe Morales Rubio (Morena), justificó que el plazo de los 10 días era para que la ciudadanía presentara sus observaciones, pero no para hacer los cambios al presupuesto y atender la crisis sanitaria que se vive. No cabe duda que los diputados tienen sus tiempos.