La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, confía que haya una “relación institucional” con el actual jefe de Gobierno, Martí Batres, quien convocó este viernes a reunión de Cabildo con las 16 demarcación. La edil propuso trabajar en conjunto en materia de seguridad y exigió mayor atención al Sistema de Aguas de la capital en lo que concierne a los trabajos que le corresponden en la demarcación.

“Gracias, gracias ya nos retiramos todo bien esperamos iniciar una nueva relación con el maestro Batres una relación institucional en beneficio de los habitantes de la Alcaldía Cuauhtémoc. Solicité dos cosas la principal es que debemos de trabajar en conjunto por la seguridad de Cuauhtémoc, están pasando hechos lamentables en Cuauhtémoc como el asesinato de una persona dentro de un McDonalds en la colonia Juárez mucha gente acribillada entonces exigir resultados en materia de seguridad y por supuesto que extendí una vez mi mano para que podamos trabajar en materia de seguridad”, acotó.

Lee también Martí Batres entrega Unidad habitación Rosario Ibarra de Piedra en Coyoacán

“También exigí que revisen los trabajos que haces Sistema de Aguas de la Ciudad de México por qué nos dejan en las 33 colonia Cele alcaldía Cuauhtémoc coladeras abiertas; nos dejan obras inconclusas y yo tengo que estar desviando recursos de la alcaldía para atender lo que le toca al gobierno de la Ciudad de México”, apuntó.

Sandra Cuevas indicó que siempre será una mujer institucional, “una mujer del trabajo y voy a tratar como me tratan, si a mí me tratan bien yo voy a responder igual, si a mí me tratan mal voy a responder”, aseguró.









afcl