La jefa de Gobierno, Clara Brugada explicó que la zona de Xochimilco, afectada por la tormenta del pasado domingo no está regularizada, por lo que se trata de asentamientos que no cuentan con drenaje ni servicios básicos.

No obstante, señaló que no se trata únicamente de meter drenaje y pavimento, sino que las medidas deben ir acompañadas de un proyecto en el que no se cambie el uso de suelo. “No todo es meter drenaje, pavimento, sino va a haber acompañamiento de proyectos en el que no se cambie el uso del suelo y todo sigue como cualquier otra parte de la Ciudad. Estas eran áreas naturales protegidas y no hay que perder también el tema de la sustentabilidad”.

Itzel Rosas, habitante de Caltongo en dicha demarcación comentó que “aquí en Caltongo nunca hemos tenido drenaje, la mayoría de casas solo tenemos fosas sépticas. Esto empeora mucho la situación porque no hay para donde se vaya el agua más que para el canal”.

La alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho confirmó que “la zona de Caltongo no tiene drenaje porque no tiene uso de suelo. Son consideradas como irregulares, pero ya son comunidades muy consolidadas de hace 30 o 40 años por lo que no podemos desalojarlos ni mucho menos”.

Tras los trabajos de Protección Civil, Secretaría de Salud, Bomberos, Obras y Servicios, y personal de la alcaldía, así como elementos del Ejército, los niveles del agua se redujeron “considerablemente”, según los locales, aunque algunas casas aún siguen anegadas.

Los vecinos también aseguraron que otras de las causas de la inundación fue que las compuertas del Canal Zacapa estaban cerradas a la hora de la lluvia, por lo que el agua de esta zona se desbordó y entró a sus viviendas.

“Todos los vecinos nos fuimos a dar cuenta que estaban cerradas las compuertas con candado, las cuales deben trabajar y se deben abrir para conectar a Cuemanco y Nativitas, y toda el agua se nos metió a la casas”, indicó Alicia Morales.

Al respecto la alcaldesa de Xochimilco dijo que “lamentablemente las personas que son responsables [de abrir las compuertas] no lo hicieron en tiempo” y personal de la alcaldía tuvo que ingresar, “para que pudiéramos hacer estos cambios de desnivel”.

Jorge Flores, uno de los vecinos afectados contabilizó hasta 300 mil pesos en daños materiales, entre muebles y los aparatos de sonido que utiliza para su negocio. “Solo queda esperar que no vuelva a subir el nivel y se ponga peor esto pero hasta el momento está estable la situación”, indicó.

Entregarán apoyos

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que se entregarán al menos 500 apoyos de distinto tipo a pobladores de Xochimilco que resultaron con afectaciones en sus viviendas o en unidades económicas por las lluvias del pasado domingo.

“El apoyo es de emergencia, es un apoyo para que ellos puedan solventar lo más rápido posible; una despensa, que eso ya se entregó hoy, o se sigue entregando, todo el día de hoy (ayer) se entregó una despensa para los afectados, y un kit de limpieza con cloro y todo lo necesario para que ellos sigan trabajando en sus viviendas”, dijo.

En entrevista previo a un recorrido por la zona afectada, la jefa de Gobierno detalló que debido a las lluvias resultaron impactadas 247 unidades económicas (con dos millones de plantas) de la alcaldía, además de las 300 viviendas que tuvieron afectaciones.

Precisó que se entregarán tres tipos de apoyo a la población, correspondientes al seguro de emergencia del Gobierno de la Ciudad de México, una despensa que ya se ha comenzado a entregar, así como un kit de limpieza para los productores de flores afectados.

La mandataria informó que llevan un 90% de avance en la atención a calles y viviendas afectadas en Xochimilco y Milpa Alta, de las que se han extraído aproximadamente 4 mil metros cúbicos de agua con ayuda de bombas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.