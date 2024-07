La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que atendieron un reporte por una riña afuera del Bar Bunny ubicado en la zona de Coapa, en donde un cliente resultó lesionado.

Los hechos sucedieron mientras los policías realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Villa Lázaro Cárdenas, cuando fueron informados por la frecuencia de radio, de una persona lesionada en la calzada Acoxpa y la calle San Juan de Dios, por lo que se dirigieron al sitio para verificar la situación.

En el lugar, los uniformados se entrevistaron con un joven de 24 años, quien mencionó que su amigo de 22 años de edad fue agredido por el personas de dicho bar al salir, por ello solicitaron los servicios de emergencia.

Lee también Tras operativo en alcaldía Cuauhtémoc, clausuran 3 bares

Paramédicos que acudieron al sitio, diagnosticaron al hombre con contusión en la frente del lado izquierdo, sin ameritar su traslado a un hospital.

Señalaron que se orientó al afectado a presentar su denuncia formal ante las autoridades ministeriales y realizar las investigaciones del caso.

El establecimiento mercantil señaló que su personal no participó en los hechos y que el lugar no está involucrado, pues lo hechos no ocurrieron ahí.

golpean casi hasta la muerte a jóvenes en el BAR BUNNY



En este lugar ubicado en Acoxpa, Tlalpan al sur de la #CDMX, personal de “seguridad” y del valet parking dan fatal golpiza a clientes hasta dejarlos inconscientes



NO HAY DETENIDOS pic.twitter.com/PcrgSJUiNg — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) July 7, 2024

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

DESA/cr