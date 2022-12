VIDEO: Policías golpean a repartidores en taquería de la Benito Juárez; detienen a 9 uniformados

La mañana de este jueves, repartidores de comida rápida bloquearon Barranca del Muerto e Insurgentes debido a las agresiones que recibieron cuatro de sus compañeros, entre ellos a una mujer por haber grabado, por parte policías vestidos de civil durante la madrugada de este jueves 15 de diciembre, en la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México.







01:56 #PrecauciónVial | Cierre de carriles en calle Gustavo E. Campa desde calle Manuel M. Ponce hasta Macedonio Alcalá. #AlternativaVial | Barranca del Muerto. pic.twitter.com/S0Q6QmEu26 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 15, 2022

Por lo que te recomendamos tomar precauciones y tomar alternativas viales.



Suspenden a 9 policías en lo que se investigan hechos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que fueron suspendidos 9 policías involucrados y abrió una carpeta de investación por estos hechos.

"Se realizó el acompañamiento de los denunciantes a las instalaciones de la DGAI y se identificó a nueve policías involucrados en los hechos, los cuales fueron suspendidos en tanto continúan las investigaciones".

Por último, la dependencia de seguridad señaló que "reprueba cualquier conducta fuera del marco normativo, por ello fortalece las capacidades de la Dirección General de Asuntos Internos, con el fin de supervisar y sancionar la mala actuación policial".

Agresión de policías ebrios a repartidores

Por medio de un video Jonathan, uno de los repartidores agredidos explica que los policías los golpearon sin razón alguna.

“Salieron ebrios de un restaurante y nos golpearon sin razón alguna, no soy el único, habemos cuatro personas”.

¿Qué pasó en Barranca del Muerto?

Una de las mujeres que fue golpeada brutalmente por estos policías compartió un video en el que se ve a los elementos en estado inconveniente y tratando de buscar “pleito” pero nadie le responde.

Es hasta que uno de ellos se da cuenta que una de las presentes está grabando que salta una cadena y sólo se oye que la mujer trata de defender “a mí no me tocas”, grita y se pierde la grabación.

“Hagan viral todo, a mí me agredieron, no tienen que andar alcoholizados porque portaban armas y tenían la mitad de sus uniformes”.

#policias en estado de ebriedad agredieron verbalmente a los #repartidores de #Rappi al ver que una chica estaba grabando, estos se fueron a agresiones físicas empezando con ella, esto en Barranca del muerto #139 #CDMX apoyen #Compartiendo exigimos justicia @JerrxG1 pic.twitter.com/zqj76bwJt0 — Osiris Galindo (@Osiris___Ksb89) December 15, 2022

Respuesta de autoridades

De acuerdo a los reportes de los mismo repartidores al lugar llego equipo de emergencias para apoyar a los heridos, pero en ningún momento detuvieron a los policías, por eso se están manifestando.



