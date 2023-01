A 48 horas de entrar la Guardia Nacional, se registraron 3 hechos calificados como intencionales o atípicos en las Líneas 3, 8 y 9 del Metro, informó el director del Metro Guillermo Calderón.

En conferencia de prensa, el funcionario explicó que solo en uno de los 3 hechos hubo participación de Guardia Nacional, ya que en los otros dos sucesos se dieron por la madrugada y los elementos de esta corporación no vigilan las 24 horas del día las instalaciones del Metro.

A pregunta expresa de ¿por qué la Guardia Nacional no los evitó? Indicó que los actos “ocurrieron en la madrugada, en la noche” y subrayó que los elementos “no tienen por qué estar permanentemente ya que para eso están los 5 mil elementos de policía bancaria e industrial que sí resguardan 24 horas las instalaciones”.

Lee también Línea 12 del Metro: todo lo que necesitas saber de la reapertura

¿Cuáles fueron los tres hechos en el Metro?

El primero, indicó el director del Metro se trató de que un usuario arrojó una lata de cerveza en la estación Santa Anita de la línea 8; el segundo, el corte de un cable de electricidad y daño a un parabrisas de un convoy en la interestación de las estaciones Potrero- La Raza de línea 3; y el tercero, el daño de una caja en la estación Ermita de la línea 12 del Metro.

Corte de un cable

Guillermo Calderón apuntó que van 3 denuncias interpuestas ante la fiscalía capitalina respectó a los incidentes registrados en la línea 3, 12 y sumado al que se suscitó en la línea 9 en la estación Centro México, donde una mujer arrojó a las vías unas aspeas de lavadora.

Respecto a la lata de cerveza arrojada en vías en la línea 8, el director del Metro, Guillermo Calderón expuso que no se interpuso denuncia. Explicó que un usuario arrojó una lata grande de cerveza que, “al paso del tren provocó un corto circuito, se hicieron las inspecciones finales y esa fue la conclusión: un objeto metálico produjo este corto circuito”, indicó.



Un usuario arrojó una lata de cerveza en la estación Santa Anita de la línea 8 pic.twitter.com/14Hn4DROnP — LecumberriMX (@MxLecumberri) January 15, 2023

Expuso que los elementos de la Guardia Nacional en este caso apoyaron ya que efectuó análisis forenses pertinentes tanto en vía como en tren, “y por eso se dictaminó que había sido arrojada una lata de cerveza”.

En tanto, el daño a parabrisas y corte de un cable se registró pasada la medianoche -en una zona donde no vigila la guardia nacional y no hay elementos pues éstos no supervisan las 24 horas.

“El conductor de este tren, señala a las 12:15 de la noche que recibe un impacto y se le rompe el parabrisas; acto seguido, también por nuestro sistema de monitoreo de las redes de energía eléctrica-señalización, se identifica que hay un cable a tierra, esto quiere decir un corto circuito en este tramo, el tren circulaba de La Raza a Potrero”.

En este se identificó qué rejillas del Metro fueron cortadas por lo cual presuntamente pudo acceder la persona que efectuó este daño. “Se encuentra que las rejillas de ventilación que están tres y medio metros arriba de la superficie de rodamiento del tren, han sido cortadas, violadas, y todavía está la evidencia de los 45 metros de cable que se habían cortado y embobinado”.

Mientras que el tercer hecho “atípico” se dio en la línea 12, cuando un aparato de vía en el tramo de Ermita presentó un golpe. Este ya fue reparado.