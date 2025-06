Integrantes del Comité por la Defensa y Recuperación de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca se manifestaron a las afueras de este lugar para pedir que este espacio sea declarado como Área de Valor Ambiental, y también solicitaron que el proyecto de la Utopía, que se construye en este sitio, se consulte con las y los vecinos y se transparente.

El vocero de este movimiento vecinal, Juan Estrella, detalló que otra de sus peticiones es que las concesiones que se otorgan a empresas privadas para operar distintos puntos de este lugar, no se renueven y que se recupere la vocación deportiva y ambiental de este espacio.

Precisó que la Ciudad Deportiva ya no requiere más concreto, por lo que todas las obras que se construyen, incluyendo la Utopía, deben ser consultadas y se deben transparentar.

Lee también Fiesta de San Juan, en Irapuato, queda marcada por masacre

Vecinos exigen declarar la Ciudad Deportiva como Área de Valor Ambiental; rechazan más concreto en proyecto Utopía. Foto: Fernanda Zamora

“Aparentemente habrá cinco mil metros cuadrados de obra y el 80% será de concreto, lo que nosotros estamos pidiendo es que si se habla de una recuperación del espacio público, cualquier obra debería estar cuidando el medio ambiente; entonces, como tal no nos parece que aquí haya una obra de gobierno llamada Utopía, que es una impostura porque no hay consulta, no hay transparencia, hemos pedido solicitudes de información para conocer el proyecto y lo más que nos entregan son infografías”, expuso.

Subrayó que se presume que las Utopías son proyectos sociales con los que se va a recuperar el espacio público y las áreas verdes, “pero en la práctica estamos viendo la devastación de estos espacios; entonces nos parece que está realizando una obra bajo el cobijo de un nombre, pero que en los hechos nada tiene que ver con esto”.

Lee también Combaten homofobia con show drag en Xochimilco

Vecinos exigen declarar la Ciudad Deportiva como Área de Valor Ambiental; rechazan más concreto en proyecto Utopía. Foto: Fernanda Zamora

Los vecinos colocaron pancartas en la rejas de la Ciudad Deportiva, a la altura de la puerta 7 donde se construye la Utopía, con la leyenda “Suspensión de actividades por no consultar a la población”; además en cada luz roja del semáforo desplegaban una manta sobre Río de la Piedad en la que le pedían a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, escucharlos: “Clara, escuchar es gobernar” y Clara detente, no mas concreto”.

El vocero del Comité por la Defensa y Recuperación de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca añadió que del 26 al 29 de junio realizarán en ese punto una serie de actividades, entre las que destacan una exposición musical y un festival.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL