Vecinos de Xochimilco se manifiestan contra obra vial

Luego que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, realizó una visita de obra del par vial San Gregorio Atlapulco, vecinos de la alcaldía Xochimilco se manifestaron ya que presuntamente la obra de movilidad está mal planeada y que faltan solucionar otros problemas como la red hidráulica, pavimentación, así como inmuebles dañados en el sismo de 2017.

Previamente, Sheinbaum Pardo aclaró a los habitantes que su visita “no es para inaugurar la obra” ya que hay algunas demandas principalmente de San Gregorio Atlapulco para que esté completa.

“Ya me comentaron que es el tema del drenaje y agua, que se revise particularmente el drenaje que baja en época de lluvias de San Pedro Atocpan, (en la alcaldía Milpa Alta), para que no llegue a los canales de Xochimilco. La segunda es, me dicen, que la obra (del par vial San Gregorio Atlapulco) no está bien planteada porque hay que resolver los problemas de la glorieta ya que no hay suficiente espacio (para los autos), y otros temas de la propia obra”.

Alrededor de 50 pobladores de San Gregorio Atlapulco, sin sana distancia, exigieron resolver los diversos temas ya que aseguraron que las autoridades, principalmente de la alcaldía Xochimilco, los han dejado abandonados.

También solicitaron que concluya la reconstrucción del mercado de San Gregorio Atlapulco así como de una secundaria, que fueron dañados por el sismo 19S, y la pavimentación de las vialidades, y calles del pueblo.

Por su parte, la mandataria capitalina les ofreció una mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría de Gobierno para resolver y posteriormente atender los temas del poblado que incluye la movilidad en el par vial San Gregorio Atlapulco donde converge la demarcación de Milpa Alta.

Si bien la mandataria tenía programada una visita a un museo de la alcaldía Xochimilco fue suspendida debido que, según las autoridades, instalará este domingo la mesa de diálogo con los vecinos.

Cabe mencionar que los vecinos hicieron saber que las obras de movilidad se encontraban detenidas desde hace meses y en menos de un par de días comenzaron a trabajar, incluso que embellecieron la zona previo a la llegada de Claudia Sheinbaum.

En ese sentido, la Jefa de Gobierno dijo que las obras “no se hacen al vapor” además hizo un llamado a las autoridades que se encontraban en el lugar, para que no lo volvieran a hacer, como el secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva Medina; el secretario de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza; el director general de Ingeniería de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Luis Ruiz Hernández; el alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz, y el alcalde de Milpa Alta, José Octavio Rivera Villaseñor.

