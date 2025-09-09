Un grupo de alrededor de 40 vecinos de la colonia Prados Coapa cerró la circulación sobre Prolongación División del Norte, a la altura de Calzada Acoxpa, en la alcaldía Tlalpan, en protesta contra la construcción de una ciclovía en la zona.

De acuerdo con los manifestantes, las obras avanzan sin haber sido consultados ni tomados en cuenta, lo que consideran una imposición que afectará la movilidad y la dinámica de la colonia. Por esta razón, decidieron bloquear los carriles con dirección al norte, lo que generó complicaciones viales en el sur de la ciudad.

Lee también: Diputados del PVEM CDMX van contra bebidas adulteradas en bares y antros; proponen castigos con hasta 8 años de cárcel

Los inconformes señalaron que la implementación de la ciclovía podría reducir espacios de estacionamiento y complicar el tránsito local, además de que, aseguran, no existe un estudio de impacto vecinal que respalde el proyecto.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar para realizar cortes a la circulación y agilizar las rutas alternas, mientras que autoridades de la alcaldía buscan entablar diálogo con los colonos para destrabar el conflicto.

dmrr/cr