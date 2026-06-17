Tepotzotlán, Méx.— El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) entregó un contrato por más de 154 millones de pesos para la elaboración, adecuación y revisión de proyectos ejecutivos para la modernización integral de la autopista México-Querétaro a las empresas Servicios Mexicanos de Ingeniería Civil, S.A. de C.V., en participación conjunta con INCUBA URBANA, S.C.

El fallo de licitación fue dado a conocer este martes 16 de junio y el proyecto tiene 2 tramos que cruzan por el Estado de México, el primero es del kilómetro 32+800 al 43+150, en ambos cuerpos, el cual pasa por los municipios de Cuautitlán Izcalli y Tepotzotlán. El segundo es del kilómetro 43+150 al kilómetro 56+000, que abarca de Tepotzotlán y pasa por Coyotepec, Huehuetoca y Soyaniquilpan.

Banobras solicitó en el proyecto el levantamiento topográfico de detalle, estudio de mecánica de suelos para estructuras, estudio fisiográfico e hidrológico, entre otros.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.