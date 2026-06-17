[Publicidad]
Tepotzotlán, Méx.— El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) entregó un contrato por más de 154 millones de pesos para la elaboración, adecuación y revisión de proyectos ejecutivos para la modernización integral de la autopista México-Querétaro a las empresas Servicios Mexicanos de Ingeniería Civil, S.A. de C.V., en participación conjunta con INCUBA URBANA, S.C.
El fallo de licitación fue dado a conocer este martes 16 de junio y el proyecto tiene 2 tramos que cruzan por el Estado de México, el primero es del kilómetro 32+800 al 43+150, en ambos cuerpos, el cual pasa por los municipios de Cuautitlán Izcalli y Tepotzotlán. El segundo es del kilómetro 43+150 al kilómetro 56+000, que abarca de Tepotzotlán y pasa por Coyotepec, Huehuetoca y Soyaniquilpan.
Banobras solicitó en el proyecto el levantamiento topográfico de detalle, estudio de mecánica de suelos para estructuras, estudio fisiográfico e hidrológico, entre otros.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
[Publicidad]
Más información
Fútbol
¡Salió coqueto! El arquero de Cabo Verde que fue figura en la cancha ante España y ahora busca hacer lo mismo fuera
Espectáculos
Gustavo Adolfo Infante defiende a Pati Chapoy y deja en claro que no le interesan las disculpas de Adame
Fútbol
El emotivo video de Irán para México que se volvió una joya del Mundial 2026
Fútbol
"No le veo más sentido al futbol": Guillermo Ochoa prepara su despedida de la Selección Mexicana