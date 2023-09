En los primeros cuatro días de haber entrado en vigor las reformas al Reglamento de Tránsito para motociclistas, el número de infracciones llegó a 958, principalmente por no usar casco y no traer documentos, señaló el director de Control de Depósitos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Daniel Ledesma.

Hasta ahora, las alcaldías en donde más sanciones se han aplicado son Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Iztacalco e Iztapalapa.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Ledesma precisó que en 652 casos la unidad ha sido trasladada al corralón. “Hemos notado un interés por las personas en conocer el reglamento, respetar las disposiciones y las nuevas disposiciones (...). Eso es con el motivo de que las personas hagan conciencia en el momento de usar la motocicleta, en la seguridad que deben garantizar”.

Al coordinar un dispositivo de revisión en el cruce de Insurgentes Norte y Eje 2, el funcionario comentó que aún no se cumple a cabalidad el reglamento. Tan sólo en una hora en la que se desplegaron los agentes de Tránsito por esta zona, se infraccionaron a 78 motociclistas y se enviaron a depósitos vehiculares a 42, principalmente por no usar casco y no traer documentos.