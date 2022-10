"Vamos a hacer respetuosos y espero que ellos hagan lo mismo", Sheinbaum ante informe en el Congreso local

Con motivo de su cuarto informe que rendirá este viernes en el Congreso local, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que será respetuosa ante los posicionamientos que emitan los diputados locales, por lo que espera que ellos hagan lo mismo.

“Nosotros vamos a hacer respetuosos y espero que sea de la misma manera, nosotros siempre hemos sido respetuosos, el tema de denuncias que se presentan no es un asunto político sino es un asunto penal de violación a alguna ley”, comentó en conferencia de prensa.

Lee también: AMLO es imparcial con las corcholatas presidenciales, asegura Claudia Sheinbaum

Sheibaum Pardo añadió que el informe en el Congreso capitalino “estará bien y va a estar tranquilo”.

Por otro lado, la mandataria capitalina recordó que están por enviar una reforma a la Ley de Educación para que reconozca de mejor manera el derecho a la educación, así como una iniciativa para convertir la Universidad de la Salud y el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos en organismos descentralizados de la administración pública.

Lee también: AMLO tiene una favorita; a otros nos tratan con palabras fuertes: Monreal

También, la iniciativa para poner orden el cableado de la capital, sobre todo para que la fibra óptica vaya por el subsuelo.

Recordó que ayer enviaron un paquete de iniciativas para la reducción de 50 a 15 trámites para abrir restaurantes, ya que fue el sector que más resultó dañado por la pandemia de Covid-19.

“En algunos casos se está proponiendo (centralizar algunos trámites) tenemos muchísimas quejas de solicitudes que se hacen a las alcaldías que no son resueltos y se está proponiendo que sea digital y transparente de tal manera que no quede en alguna de las alcaldías, pero no viola ninguna ley en particular. Son esencialmente negocios para restaurantes, no estamos hablando de edificios ni mucho menos”, señaló.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

axl