Va García Harfuch por resultados a corto plazo

A tres días de que tomara posesión como secretario de seguridad ciudadana (SSC-CDMX), Omar García Harfuch, dio a conocer que buscará apuntalar la coordinación con las diferentes instancias de justicia para que se puedan obtener resultados positivos a corto plazo. Sin embargo, reconoció que de momento lo importante es reducir los delitos de alto impacto, como los homicidios relacionados a los cárteles que operan aquí, así como la venta de drogas al menudeo.

Explicó que hay otras prioridades por atender, como los robos en todas sus modalidades, que afectan al ciudadano de a pie y que, a su vez, genera una mayor percepción de inseguridad.

En este sentido y aunque aceptó que por los pocos días que tiene al frente de la corporación preventiva, no la conoce a detalle, está consciente de que debe apostar por un trabajo de inteligencia y más coordinación para lograr detenciones importantes y que los imputados sean sancionados.

“La principal instrucción que tenemos de la jefa de Gobierno es dar resultados rápido, sabemos que hay temas que están muy delicados y que no se van resolver si no hay detenidos. Tiene que haber detenidos para que bajen los índices delictivos tienen que [ser] detenidas las personas que los cometen. Si no, no hay forma de que bajen.

“Se debe estrechar la coordinación con la Procuraduría (PGJ), para fortalecer las carpetas de investigación, para tener mayores detenciones y, sobre todo, detenciones más sólidas. Vamos a hacer una revisión profunda de lo que está funcionando, de lo que no está funcionando, pero los resultado se tienen que ver rápido, esa es nuestra principal intención”, comentó el recién nombrado titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Por otra parte, García Harfuch aseguró también que la corporación preventiva hará trabajo de inteligencia para detectar y ubicar a los “infiltrados”, sean anarquistas o no, y quienes durante las últimas marchas y protestas han causado una serie de desmanes y afectacio- nes al Gobierno capitalino e incluso lastimado a policías de la institución y a civiles, pues a decir del jefe policiaco, esos individuos tienen otra intención más allá de salir a manifestarse.

“Hay una gran cantidad de delitos que tenemos que atender, que están afectando a la sociedad, que van desde robo de vehículo con violencia a robo a pasajero en transporte público, son cosas diferentes, pero que lastiman igual”, dijo.

Retrasan comparecencia. El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Mauricio Tabe Echartea, informó que pedirá que sea modificada la fecha de la comparecencia del titular de la SSC, programada para este jueves.

El también coordinador del PAN comentó que esperará sea fijada la nueva fecha, “a fin de que reúna mayores elementos de información que pueda compartir y exponer a los diputados de esta legislatura”, señaló.

"Por la brevedad con la que tendría que asistir, es necesario realizar la modificación al calendario legislativo, para que exista un diálogo con datos reales, conocimiento de la situación en esa secretaría y la posibilidad de que informe los proyectos a futuro", comentó.