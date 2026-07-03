Usuarios de scooters y bicicletas eléctricas aún no realizan el trámite para obtener placas e incluso desconocen la nueva regulación que entró en vigor este 1 de julio para los vehículos eléctricos motorizados en la Ciudad de México.

Cristhian un vendedor ambulante, compró su scooter hace dos semanas para desplazarse con mayor facilidad por Paseo de la Reforma; fue después de adquirirlo cuando se enteró de la nueva regulación. “No, pues yo sí creía que era como a finales del año; tengo que estar más a las pilas”, dijo.

Luis utiliza una bicicleta eléctrica como medio de transporte y aseguró que desconocía por completo la nueva disposición. “Yo ni sabía de que me hablaban, me acabó de enterar” mencionó.

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