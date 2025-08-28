Cuautitlán Izcalli, Mex.- Del viernes 29 de agosto y hasta el viernes 5 de septiembre, habrá variaciones en el paso del Tren Suburbano que conecta a la Ciudad de México con el Estado de México, desde Buenavista hasta Cuautitlán.

Lo anterior ocurrirá debido a trabajos de interconexión al ramal del Tren México-AIFA, informó la empresa Ferrocarriles Suburbanos.

“Ferrocarriles Suburbanos trabaja con el gobierno federal para el desarrollo de la infraestructura ferroviaria del país”, publicó en su mensaje la empresa operadora del Tren Suburbano.

Con este será el tercer fin de semana consecutivo que se realicen obras de interconexión con el ramal al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, extendiéndose durante toda la primera semana de septiembre.

El proyecto ferroviario al AIFA será terminado en diciembre de este año, de acuerdo a lo señalado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en julio de este año.

