Tultitlán, Mex.— Desde junio del año pasado fue desmantelado un puente peatonal de la colonia COCEM y su reconstrucción significó una inversión de 12 millones de pesos, de acuerdo con lo informado por la Junta Local de Caminos del gobierno del Estado de México.

Sin embargo, después de 7 meses de haber sido golpeado y dañado por un vehículo de carga con exceso de dimensiones cuando circulaba por la Vía José López Portillo, aún no se ha colocado y la población hace un llamado a que las autoridades culminen su construcción.

María de Jesús Sánchez, vecina de la comunidad de COCEM, informó que el gobierno estatal les notificó que uno de los cuerpos del puente sería instalado la noche del martes 27 de enero y para ello harían un corte a la circulación en la Vía Jópez Portillo, dirección a Cuautitlán Izcalli. Sin embargo, no ocurrió y no recibieron explicación.

“Llegaron con las máquinas y cerraron el paso por la carretera, pero al final no hicieron nada. Nos dijeron que anoche colocarían el primer cuerpo y el próximo sábado la segunda mitad y en una semana ponían escaleras”, indicó Sánchez.

Desde el pasado 20 de junio del 2025, ante el desmantelamiento del paso, la estación Buenavista de la línea II del Mexibús permanece cerrada, ya que a través de esa estructura, los usuarios llegaban al paradero del sistema de transporte.