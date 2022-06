Urgen al Congreso mexiquense resolver reformas e iniciativas en torno a la comunidad LGBTQ+

Toluca, Méx.- Las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Morena en el Congreso mexiquense tienen secuestradas las reformas e iniciativas en torno a la comunidad LGBTQ+, dejando a la entidad en desacato con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró la diputada de Movimiento Ciudadano, Juana Bonilla Jaimes.

Puntualizó que los pendientes en este sentido deben resolverse a más tardar en el periodo de sesiones que inicia el 5 de septiembre, porque en enero se abre el proceso electoral para gobernador y de febrero a mayo la entidad estará inmersa en un proceso electoral y: "nadie quiere pagar el costo político de estás decisiones, que solo es ser incluyente".

Recordó que de acuerdo con la consulta del INEGI, la entidad mexiquense, se encuentra dentro de las tres entidades con mayor número de habitantes de la comunidad LGBT, junto con la Ciudad de México y Veracruz. Pero seguimos aplazando una orden que dió la SCJN, dejando a la entidad en el atraso.

"Veo la reticencia del PRI que dice que sí, pero no lo hace y el coordinador de Morena (Maurilio Hernández) que señala estar a favor, pero no avanza. Las dos fracciones mayoritarias del congreso se mantienen al margen y no hay voluntad política", lamentó.

Dijo que de haber voluntad política, el pronunciamiento por parte del clero no tendría tanto peso, pues incluso al final del periodo que recientemente concluyó, cuando las legisladores salieron en defensa de los temas de matrimonios igualitarios e infancias transgénero, recibieron mensajes de amenaza, por no "defender a la familia, pero eso no nos detuvo".

Este jueves, integrantes de la comunidad LGBTQ+ colocaron un tendedero de vivencias, en el que colocaron varios momentos que han enfrentado en su vida, entre ellos quejas por discriminación, segregación y malos tratos por su orientación sexual.





