La Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNA-CDMX) exige a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y al director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), Rafael Carmona Paredes, obliguen a los desarrolladores inmobiliarios cumplan con los trabajos de mitigación que les corresponden, principalmente, aquellos relacionados con obras hídricas.

En conferencia, la “nueva” vocera de esta agrupación y alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña Hernández, sostuvo que deben analizar e implementar acciones, para obligar a los constructores no evadan estos compromisos, “porque el tema del abastecimiento del agua es grave, sobretodo en esta época de estiaje que vivimos”.



Piden medidas

Por ello, comentó que una opción para lograr este objetivo, es que a los alcaldes, a través de acuerdos, bandos o leyes, les otorguen facultad para “prohibir que algunas obras continúen”, hasta que los desarrolladores no realicen la mitigación adecuada.

Otra medida, sostuvo, es que el Gobierno capitalino no autorice la terminación de obra y, obviamente, de ocupación, hasta que cumplan íntegramente con estos compromisos.

“Sabemos que existen 64 desarrollos inmobiliarios en la Ciudad, que terminaron hace más de 10 años sus obras, y no cumplieron con la mitigación hídrica. Esto asciende a 800 millones de pesos”, enfatizó.

Aclaró que si no resuelve el tema del agua, “difícilmente la gente va a ver bien que haya más vivienda. Es bueno que haya vivienda, pero de que nos va servir si no van a tener agua, no sólo los nuevos habitantes de esas viviendas, sino los que están a su alrededor”, señaló.



Agregó que lo relacionado con la mitigación, no solo debe invertirse en redes primarias o en construcción de pozos, pues una parte debe redireccionarse a las redes secundarias, “porque de nada nos va a servir arreglar y tener más caudal si por fugas todo ese líquido se va al subsuelo o al drenaje”, lamentó la alcaldesa.

Ante tal situación, dijo, “le pedimos a Sacmex trabajar de la mano con nosotros, para detectar quienes deben mitigaciones y obligarlos, de alguna forma, a que quien se comprometió, por un algún desarrollo inmobiliario, que cumpla con las mitigaciones”, insistió.

Reconoció que los Gabinetes de Agua y Saneamiento, que se han instalado en las alcaldías por parte de la jefa de Gobierno, son una buena opción para resolver problemas de abastecimiento de este líquido.



Tuberías viejas

Por su parte, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, mencionó que su administración lleva el 15% de sustitución de la red de agua potable, así como la de drenaje de su demarcación.

Explicó que a diferencia de otras alcaldías, la suya tiene tuberías con más de 70 años, “y la vida útil de las mismas es de 80”, por lo que reveló que hasta el momento ha detectado 23 puntos complejos en los cuales es vital invertir en la sustitución de red.

Reveló que algunas colonias que sufren de esta situación de afectaciones, como encharcamientos, son: Roma Norte, Roma Sur, ExHipódromo de Peralvillo, Peralvillo, Santa María la Ribera, Atlampa y Doctores entre otras.

Mientras tanto, el alcalde de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez Aguilar, destacó que al momento han reparado en su demarcación un total de mil 200 fugas con socavones.

Aseguró que ha buscado la manera de surtir con pipas a las zonas altas de la alcaldía, para evitar que los vecinos carezcan de este servicio, “pero reconozco que ha sido insuficiente, dado la época de estiaje que sufre la Ciudad”, afirmó.

En esta ocasión solo acudieron a la conferencia: Adrián Rubalcava Suárez, de Cuajimalpa; Santiago Taboada Cortina, de Benito Juárez; y Mauricio Tabe Echartea, de Miguel Hidalgo.

Los ausentes ahora fueron: Lía Limón García, de Álvaro Obregón; Alfa González Magallanes, de Tlalpan; y Luis Gerardo Quijano Morales, de Magdalena Contreras.

lr/rdmd