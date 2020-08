Dado que sólo el PAN, PRI y PT votaron en favor del panista Federico Döring, para que presida la Mesa Directiva en el tercero y último año del Congreso local, el todavía presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mauricio Tabe, decretó receso para esta noche, con la esperanza de llegar al voto unánime, como lo establece la Constitución de la Ciudad de México y Ley Orgánica.



El PRD y la asociación Encuentro Social (AES) votaron en abstención, mientras que Morena votó en contra, debido a que, como lo anticipó a EL UNIVERSAL, la coordinadora del grupo mayoritario, Martha Ávila Ventura, sostuvo que el panista “no garantiza pluralidad, respeto y avances”, en el trabajo legislativo.



De nada valió que Tabe Echartea preparara la última sesión de la Jucopo de este lunes, la cual inició con 37 minutos de retraso, para hacer un balance del año que presidió este organismo, por lo que recibió felicitación de los coordinadores y vicecoordinadores de los seis partidos políticos y la asociación que conforman el Congreso local.



Salvo la ausencia del PVEM, cuya coordinadora, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, sólo logró enlazarse brevemente a la sesión virtual desde un parque público, no volvió aparecer, mientras que la coordinadora del PT, Circe Camacho Bastida, pasó la mayor parte del tiempo riendo con su celular en mano e, incluso, tuvieron que explicárle el motivo de la votación.



Debido a que la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso local establecen que la designación de la presidencia de la Mesa Directiva debe por unanimidad de votos, Tabe inicialmente decretó un receso para volverse a reunir este martes a las 10:00 horas, previo a al arranque del periodo ordinario de sesiones.



Esto provocó que el vicecoordinador del PRD, Jorge Gaviño Ambriz, le recordara al todavía presidente de la Jucopo que caerían en ilegalidad, “dado que usted ya no tendrá facultad para mañana (martes), pues su presidencia en la Jucopo termina este lunes 31 de agosto a las 24:00 horas. Por ello, lo conmino a que este tema debe quedar resuelto este día, no mañana”, insistió el perredista.



Ante ello, Tabe Echartea rectificó y convocó a los integrantes de la Jucopo reunirse a las 20:00 horas de este lunes, con la esperanza de lograr que su propuesta, de que su compañero de partido, Federico Döring Casar, sea votado por unanimidad para presidir la Mesa Directiva.



Sin embargo, una vez que resuelvan este controvertido punto de acuerdo, los mismos integrantes de la Jucopo deberán designar a su nuevo presidente que, por Reglamento y acuerdo de los grupos parlamentarios al inicio de la presente Legislatura, correspondería a la tercera fuerza del Congreso local.



Aunque están en un dilema, pues por el número de diputados están empatados PRD y PRI, con cuatro cada uno, motivo por el que ambos alegan tener derecho a ese privilegiado lugar de la Jucopo.



Por ello, de acatar la recomendación de Gaviño Ambriz, la Constitución, la Ley Orgánica y el Reglamento, está noche deberán quedar nombrados los presidentes de la Mesa Directiva y la Jucopo, para que mañana martes, ante el Pleno del Congreso local rindan protesta.



lr/fml