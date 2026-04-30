Horas antes de la inauguración de la Utopía Ceylán, que hoy encabezará la jefa de Gobierno, Clara Brugada, personal seguía realizando trabajos de pintura y adecuación en las instalaciones.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se observó que el espacio, ubicado dentro del Deportivo Ceylán, en la alcaldía Azcapotzalco, aún había trabajadores que afinaron detalles que van desde la intervención de muros con pintura hasta labores en accesos principales.

Una de las entradas permanecía restringida al paso, mientras de manera constante ingresaba personal cargando materiales de construcción como costales de cemento, varillas y estructuras metálicas.

En distintos puntos en el exterior, se observó que los trabajadores realizaban trabajos de la pintura de bardas, tubos y elementos decorativos, mientras que otros trasladaban latas de pintura para continuar con el recubrimiento de las superficies.

En otras áreas del recinto los empleados aún realizaban trabajos de soldadura y ensamblaban estructuras metálicas, al tiempo que otros transportaban tubos, vidrios y materiales para su instalación.

En uno de los accesos principales, maquinaria y camiones llevaban a cabo el retiro de tierra; en esa misma zona, se observó que, los trabajadores realizaban labores de adecuación de banquetas, dónde colocaban una malla para distribuir el cemento.

De igual forma, algunos obreros realizaban trabajos de acabado en muros, con personal encargado de aplanar superficies para su posterior recubrimiento.

Además, se apreció a diversas personas ingresando con macetas y plantas, como parte de la decoración final de este espacio deportivo.

El pasado 9 de abril, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que la segunda Utopía que sería inaugurada —construida bajo su administración y fuera de la alcaldía Iztapalapa— sería la de la alcaldía Azcapotzalco, lo cual confirmó el 24 de abril.

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