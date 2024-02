Durante las últimas tres sesiones del Congreso de la Ciudad de México, las y los diputados locales únicamente han laborado un total de 58 minutos, por lo que el trabajo se les va acumulando.

La sesión del jueves 15 de febrero duró 12 minutos y medio y terminó porque únicamente había 28 diputados en el pleno. En esa sesión quedaron pendientes de desahogar 31 puntos.

La sesión del martes 20 de febrero no se realizó porque solamente llegaron a pasar lista 33 legisladores de los 34 que se requieren para poder sesionar.

Ese día habían enlistados 60 puntos en el orden del día, los cuales fueron trasladados a la sesión del jueves 22, misma que tuvo una duración de 45 minutos y que concluyó porque sólo quedaban 31 legisladores.

En esa sesión del jueves pasado quedaron pendientes de desahogarse 33 puntos, entre los que destaca el rechazo a tres cambios de uso de suelo: General Prim 40, Cerrada Monte Irazú 189 y Sierra Mojada 333, los dos últimos ubicados en el perímetro de la alcaldía Miguel Hidalgo. Morena y la oposición se acusan mutuamente de esta parálisis legislativa.

El diputado panista Raúl Torres exigió a Morena cumplir con su labor legislativa en el Congreso local y sacar adelante los puntos urgentes que requiere la población, pues ya son varias sesiones que se rompen por los “faltistas del oficialismo”, que no trabajan porque tienen su agenda centrada en ayudar a levantar a la candidata a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada.

“Nos viene a la mente la séptima Legislatura, en la que el coordinador de Morena, César Cravioto, no iba a trabajar y abandonaba las sesiones junto con sus diputados, porque le temían a los debates ante la oposición y en ese momento el rezago que causó su actitud fue de 89% de productividad porque Morena era un partido ausente”, apuntó.

La morenista Valentina Batres acusó que son los panistas quienes constantemente rompen el quórum para no debatir temas como el del llamado Cártel Inmobiliario.

“Faltan diputados del PAN y constantemente, de manera violenta, cada vez que no están quieren hacer responsable a Morena de su inasistencia, por favor, chequen la lista de asistencia: cuando se rompe el quórum no están las y los diputados del PAN. No quieren trabajar, porque quieren encontrarle una veta al tema que tampoco quieren discutir de fondo: el gran daño que ha representado el Cártel Inmobiliario”, sostuvo.

La sesiones del 6, 8 y 13 de febrero, si bien duraron más de dos horas, también fueron levantadas por falta de quórum y quedaron temas pendientes por atender. El martes 6 de febrero se levantó porque sólo había 25 diputados y faltaron por discutirse 15 puntos.

Los trabajos del jueves 8 se levantaron porque únicamente había 26 legisladores, y en esa ocasión quedaron pendientes 22 puntos en el orden del día. En tanto, la sesión del martes 13 de febrero se suspendió porque sólo estaban presentes en el pleno 28 asambleístas y no se tocaron 14 puntos.

Desde que inició el periodo ordinario todas las sesiones se han suspendido y no se ha concluido con el orden del día. Por ello, la presidenta de la Mesa Directiva, Gabriela Salido, llamó a sus compañeros a cumplir con su responsabilidad.