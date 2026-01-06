Más Información
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma, afirmó que en 2026 las y los legisladores redoblarán esfuerzos para seguir fortaleciendo la movilidad sostenible, garantizar la correcta ejecución de las inversiones en seguridad pública, ampliar los mecanismos de participación ciudadana; además de que legislarán con mirada de futuro para enfrentar problemáticas emergentes como el crecimiento urbano, la preservación del patrimonio histórico y la adaptación al cambio climático.
Subrayó que también consolidarán la implementación efectiva del Presupuesto de Egresos, el cual tuvo un aumento significativo en comparación con años anteriores y con un enfoque claro en inversión social, movilidad, vivienda, cultura, agua y seguridad.
Así como la de diversas reformas en materia de educación, desarrollo urbano, vivienda, participación ciudadana, derechos humanos, inclusión, medio ambiente, bienestar animal y derechos de niñas, niños y adolescentes.
En diciembre pasado, la coordinadora del grupo parlamentario de Morena, Xóchitl Bravo, informó que se han presentado en la actual Legislatura mil 429 iniciativas y que sólo han aprobado 237. Precisó que cuentan con una especie de semáforo para ver cuáles iniciativas pueden aprobarse y cuáles no.
La legisladora adelantó que crearían un mecanismo diferente para revisar iniciativas, y dijo que la productividad legislativa no tiene que ver con el número de propuestas aprobadas, sino con reformas que ayuden a la gente.
