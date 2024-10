Antes de que concluya su mandato, en el último minuto de este viernes 4 de octubre, el jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, llevará a cabo nueve acciones que forman parte de su plan del último día al frente de la administración capitalina.

“Traigo aquí un plan de un día, este, para el día de mañana [hoy viernes], son unos puntos que vamos a realizar, porque también va a ser un día de trabajo y resultados”, dijo el mandatario en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde estuvo acompañado por integrantes de su gabinete, y el próximo secretario de Gobierno, César Cravioto.

Como acciones para su último día, citó el envío de ayuda del gobierno capitalino a Acapulco, para apoyar en la atención a las afectaciones por el huracán John; la incorporación de 20 mil alumnos más a la beca de Bienestar para Niñas y Niños y a los programas de Uniformes y Útiles Escolares; la entrega de cambios a usos de suelo a Instituciones de Asistencia Privada; la entrega de 300 escrituras a habitantes de Tlalpan y la regularización del predio que pertenece al Instituto Tecnológico de Álvaro Obregón.

Batres Guadarrama también proyecta presentar públicamente las primeras 50 unidades eléctricas de la RTP; la publicación de los lineamientos para la renta de las viviendas redensificadas de reconstrucción; la entrega de la unidad habitacional Bonfil 67, que fue reconstruida, y proponer a la presidenta Claudia Sheinbaum que ingrese el nombre de Demetrio Vallejo a la Rotonda de las Personas Ilustres.

El mandatario capitalino comentó que la acción número 10, prevista para este último día, era la declaratoria del proceso de elaboración del pulque como patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad de México, pero la Consejería Jurídica se adelantó y la publicó la tarde de este jueves, en una edición Bis de la Gaceta Oficial.

Respecto a su informe mensual, el mandatario destacó que con las obras entregadas, los proyectos realizados, las declaratorias y reformas consumadas en estos días, reafirmó como ejes temáticos centrales de su gestión: el rescate del espacio público, el impulso de la vivienda popular, el combate a los fenómenos de gentrificación, desplazamiento y expulsión; el reimpulso de los programas de bienestar social, el impulso de las políticas de agua y captación de agua de lluvia, y los lineamientos para facilitar el acceso del pueblo a la cultura.

Entre las actividades del último mes, resaltó que en estos días recibió el informe de que el Sistema Cutzamala se encuentra en 61% de su almacenamiento, es decir, ha recuperado el nivel que tenía en 2022.

“Solo me resta decir que es el más alto honor el que he tenido, estar al frente de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, para mí ha sido una gran satisfacción y una oportunidad de contribuir a las transformaciones de la Ciudad de México. Es la más alta responsabilidad que he tenido hasta este momento”, expresó Batres Guadarrama.

Tras asumir el cargo, en sustitución de la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el año pasado dio a conocer un primer plan de 100 días; a inicios de este año, anunció un segundo plan, por el mismo periodo y después de los comicios de junio, un tercer plan también de 100 días.