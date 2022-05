Tras ataque de lobo, zoológico de Neza opera con normalidad

Nezahualcóyotl, Méx.—Luego de ser cerrado desde la tarde del viernes, cuando se registró el ataque de un lobo canadiense a un niño de nueve años, ayer abrió sus puertas al público el Zoológico Parque del Pueblo de Nezahualcóyotl.

Muchas de las familias que acudieron al lugar, ubicado en la colonia Vicente Villada, no sabían del accidente que se presentó el 6 de mayo, cuando el lobo mordió al menor.

“No sabíamos nada del ataque del lobo, nosotros no vemos noticias, no nos gusta por la delincuencia que últimamente se vive, venimos hoy con los niños y por lo que hemos visto sí hay medidas de seguridad en las jaulas de los animales”, comentó un padre de familia.

“Lo poco que he visto es que les falta un poco de seguridad para los niños chiquitos, principalmente, porque ellos todavía no entienden muy bien que no deben acercarse a los animales, y pues los padres deben estar más pendientes de ellos”, opinó otra madre de familia.

Las actividades del domingo se llevaron a cabo como estaban programadas, entre ellas la presentación de la orquesta sinfónica de la Armada de México, por el 59 aniversario de la fundación del municipio.

El lobo, una de las atracciones del zoológico que es administrado por el gobierno municipal, estuvo dentro de su jaula por la que deambuló como siempre.

“Le hicieron pruebas médicas y está en óptimas condiciones, en las bitácoras su alimentación había sido a las dos de la tarde [del viernes cuando se presentó el accidente]. Hemos recibido muchos comentarios al respecto de qué va a pasar con él, si será sacrificado o no, la verdad es que eso no lo determino yo, sino las autoridades estatales”, dijo el alcalde Adolfo Cerqueda.

El niño herido, quien fue intervenido quirúrgicamente, ya pudo mover los dedos, dijo el edil. El gobierno local apoyará con los gastos médicos y de rehabilitación.