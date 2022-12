Tras ataque al periodista Ciro Gómez Leyva, Sheinbaum confirma: “Iban directo contra él”

“Iban directo contra él”, así respondió la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum tras el ataque a balazos del que fue víctima el periodista Ciro Gómez Leyva, la noche de este jueves 15 de diciembre afuera de su casa, y del que salió ileso.



A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades. CGL

— Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 16, 2022