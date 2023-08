Elementos de la Policía Metropolitana retiraron el bloqueo de comerciantes, afectados por las obras de la Línea 12 del Metro, en Periférico Canal de Garay y Francisco Villa, colonia Año de Juárez que duró más de 12 horas y cuyo motivo fue que no les han pagado por los daños.

"La intención era encapsularse pero nos retiramos a los lados. Nosotros siempre buscamos la forma de que nadie salga golpeado, buscamos hasta el máximo que pudimos negociar pero nunca nos confrontamos con ellos (...) tantos granaderos contra civiles que estamos manifestándonos que estábamos protestando pacíficamente no deja de ser violencia" explicó Alina Vázquez, líder de los comerciantes.

Los locatarios manifestaron haber sido afectados por las obras del tramo elevado de la Línea 12.

"Decidimos bloquear esta arteria porque el gobierno no nos deja opción, nosotros no queríamos perjudicar a terceros pero no nos escuchan ni nos ven" expresó Armando Bravo Sánchez, uno de los comerciantes afectados.

Los locatarios comenzaron su protesta el 13 de junio, cuando asistieron a una reunión con el entonces secretario de Gobierno, Martí Batres, para buscar una indemnización. Al no poder llegar a un acuerdo, los comerciantes decidieron pernoctar dentro del salón de usos múltiples del Zócalo Capitalino, donde permanecieron 39 días.

La semana pasada fueron retirados del recinto.

Los locatarios exigían originalmente una indemnización de 298 mil pesos a cada uno de los entonces 200 integrantes de la protesta. Pero con el paso del tiempo, más locatarios se han sumado y el dinero exigido ha aumentado a 450 mil pesos por los 300 comerciantes.

"Nosotros ahora estamos exigiendo dos salarios mínimos diarios por los tres años y eso pensamos que acaben la obra en tres años, porque ni ellos saben para cuándo van a concluir las obras (...) esa cantidad que emiten de 25 millones no resarce el daño económico, esta cantidad que exigimos a penas se ajusta a lo que va a durar la obra" explicó Armando Bravo.

El gobierno de la Ciudad de México ha asegurado que ya ha entregado apoyos económicos a los comerciantes afectados y la mayoría ha aceptado la cantidad que se les ofreció de 95 mil pesos.















afcl