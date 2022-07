Transportistas insisten en aumento de dos pesos a tarifa en CDMX

La dirigencia colegiada de Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) buscará con el Gobierno de la Ciudad de México y el Congreso local, lograr que se apruebe una partida presupuestal para 2023 que contemple los dos pesos que faltan para completar la tarifa que necesitan para mejorar el servicio.



“Como les dijimos, no quitamos ni quitaremos el dedo del renglón, porque nuestro objetivo es alcanzar pronto los tres pesos que se necesitan para esta etapa y poco a poco recuperar lo perdido”, expresaron los transportistas esta mañana quienes destacaron que “a 40 días del incremento, hemos comprobado que el peso no nos alcanza para poder lidiar de una manera decorosa con todos los gastos que mover a un pasajero implica”.



Agregaron que “ese peso que, sin duda, ha sido bienvenido, es apenas, un respiro, pero no el oxígeno necesario y suficiente para tener fortaleza económica que se necesita para cumplir con la mejora del servicio a los niveles que la ciudad se merece”.



Los miembros de Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) recordaron que a pesar del incremento de un peso otorgado a partir del 15 de junio, ellos siguen subsidiando más de la mitad del costo técnico de mover a un pasajero que es de 13.50 pesos. Es decir, aún con el pasaje mínimo en 6 pesos, ellos ponen 7.50 pesos, lo que se les hace injusto.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

lr