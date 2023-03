¿Transportistas de la CDMX cumplen con compromisos a cambio del incremento a la tarifa? Te decimos

Transportistas de 30 rutas han sido sancionados por incumplir los acuerdos que derivaron del incremento de un peso a la tarifa desde el 15 de junio pasado.

Entre los compromisos que asumieron los operadores a cambio del aumento a la tarifa están:

Contar con Licencia Tipo C vigente y visible.

Que unidades no tengan vidrios polarizados.

Los operadores deben portar uniforme (camisa blanca y pantalón oscuro).

No traer acompañante al frente cuando operen la unidad.

Mantenimiento básico de las unidades.

Garantizar la seguridad de su operación con unidades habilitadas con luces, puertas, pasamanos, llantas y frenos.

Además, las rutas presentarán un Programa de Capacitación, con apoyo de la autoridad, para los conductores de la ruta.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), la exigencia a los transportistas es cumplir con cuatro medidas para la mejora del servicio del Transporte Concesionado en lo referente a seguridad, calidad del servicio, mantenimiento y capacitación, y que en caso de incumplir incluye sanciones como la cancelación de concesiones y de licencias.

