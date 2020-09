Transportistas amagan con marchas para este jueves; acusan falta de apoyo por Covid-19

Ante la “cerrazón” del Gobierno capitalino por dar respuesta a sus demandas de apoyos económicos por el Covid-19, los concesionarios del transporte público, afiliados a la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), anunciaron que se movilizarán este jueves en diferentes puntos de la capital.



En conferencia, celebrada afuera de la Secretaría de Movilidad (Semovi) capitalina, aclararon que esta acción es para hacerse escuchar, ya que en las distintas mesas de trabajo la Secretaría de Finanzas de la administración de Claudia Sheinbaum, les niega apoyos prometidos.



“En estos 172 días que la actividad pública se contrajo, debido a los efectos de la pandemia por Covid-19, la pérdida de ingresos se extrapoló, ya que tuvimos una reducción de pasajeros de hasta el 80% o más”, denunció Nicolás Vázquez Figueroa, vocero del FAT, quien recordó que la problemática para su subsistencia se arrastra desde los anteriores gobiernos.



Recordó que a lo largo de los últimos 30 años, han sufrido un severo golpe a su economía, debido, por un lado, al incremento en los precios de los combustibles, refacciones y demás insumos necesarios para ofrecer el servicio y, por el otro, a la bajísima tarifa aprobada por los distintos gobiernos de la Ciudad, quienes los han mantenido como rehenes de sus propios intereses político-electorales.



“Tan es así que en los últimos 12 años, sólo hemos tenido un incremento de un peso con 50 centavos. En cambio, el precio de la gasolina hace 12 años costaba una tercera parte de lo que cuesta hoy: 6.50 pesos, contra el promedio de 19.50 actual. Hay una diferencia de 13 pesos”, expresó Vázquez Figueroa.



Para salvar la crisis económica en la que están, dijo el vocero de los transportistas, solicitan al Gobierno de la Ciudad les condone los pagos de los siguientes conceptos: Uso y aprovechamiento de los Centros de Transferencia Modal (Cetram); y la revista vehicular 2020.



De igual forma, piden la condonación del pago de bases y recorridos, que no son otra cosa que los cajones de estacionamiento, que implica además una doble tributación; La cesión de derechos; y La prórroga de la concesión, misma que solicitan se otorgue en los términos establecidos en el artículo 16 de la Constitución de la Ciudad de México.



Asimismo, solicitan que ante las circunstancias que están pasando, se mantenga para los meses noviembre, diciembre y enero el apoyo con los “bonos de combustible” que, por cierto, el Gobierno de la Ciudad recicló como apoyo por la pandemia, “cuando ellos ya lo habían logrado el pasado 18 de febrero, en tanto no resolvieran el incremento de la tarifa”, destacó Vázquez Figueroa.



Denunció que así como los demás sectores productivos del país, los transportistas también despidieron a algunos de sus empleados, “porque en el día a día tuvieron la mala fortuna de ser víctimas del Covid-19. No tenemos números exactos de cuántos han fallecido, pero compañeros que varias ocasiones nos acompañaron a estas ruedas de prensa, ya están en otra vida”, lamentó el vocero.



Por ello, Vázquez Figueroa pidió a los presentes un minuto de silencio, a manera de homenaje, debido a que pese a la contingencia decretada el pasado mes de marzo, siguieron con su actividad de ofrecer transporte a los capitalinos, sin importarle el riesgo que eso representaba.



Reiteró que desde hace dos años han solicitado un incremento en los precios de la tarifa, porque la situación cada día es más insostenible, pero el Gobierno ha hecho oídos sordos a sus demandas.



Comentó que sigue sin darse la revisión para ajustar la tarifa, por lo que pérdida de ingresos diariamente para las 20 mil unidades del transporte que mueven diariamente en la Ciudad de México, “son catastróficas”.



Incluso, señaló Vázquez Figueroa, para los transportistas organizados como empresas, ya que además de sufrir los incrementos mencionados tienen que cubrir obligaciones sociales, como son IMSS, Infonavit, impuestos, aguinaldos y, si bien les va, reparto de utilidades.



Respecto a la condonación de la prórroga de la concesión y la cesión de derechos que se complete al 100%, “porque nos la ofrecieron al 80% el 25 de junio pasado, pero que, además este trámite se concrete, porque hasta el momento no ha habido ningún trámite resuelto y no han establecido la temporalidad de la prórroga”, acusó el vocero del FAT.





lr/hm