Transporte Público CDMX: horarios del Metro, Metrobús y Tren Ligero para Navidad y Fin de Año

Como cada fin de año, la Red de Movilidad Integrada (MI) de la Ciudad de México dio a conocer los horarios para Navidad y Fin de Año de medios de transporte público como Metro, Metrobús, Tren Ligero, Trolebús y Ecobici, adicionando algunas recomendaciones por la contingencia sanitaria del Covid-19.



En ese sentido, se recordó que la Ciudad de México se encuentra en Emergencia Sanitaria por Covid-19 y, por eso, invitó a la ciudadanía a quedarse en casa y evitar realizar festejos presenciales con familiares y amistades.

Mientras, para aquellas personas que realizan actividades esenciales y quienes tienen que hacer viajes indispensables, la Red de Movilidad Integrada (MI) dio a conocer los horarios de transportes como Metro, Metrobús, Tren Ligero, Trolebús, RTP y Ecobici.

A continuación los horarios para Navidad, el jueves 24 y viernes 25 de diciembre, así como para Fin de Año, jueves 31 de diciembre y viernes 1 de enero 2021.



En el caso de RTP, se recomienda tomar en cuenta que, el servicio se brindará de acuerdo al horario de día festivo por lo que el parque vehicular en ruta es menor y la frecuencia de paso será más baja.



Para consultar los horarios específicos de Metrobús por línea, revisar el siguiente enlace: http://data.metrobus.cdmx.gob.mx/docs/HDIC2020_MB.pdf



En el caso de Trolebús, el 24 y 31 de diciembre habrá operación normal del servicio nochebús en el Corredor Cero Emisiones Eje Central de 00:00 a 05:00. Para consultar los horarios específicos por línea, revisar el siguiente enlace: https://www.ste.cdmx.gob.mx/red-de-servicio



Por último, el Gobierno de la Ciudad de México reiteró el llamado a la población a ser responsable y seguir las siguientes cinco reglas para disminuir los contagios:



-Quédate en casa. Si no tienes que salir, no salgas, no te expongas, evita contagiarte o contagiar a tu familia.

-Si es indispensable que salgas, usa cubrebocas y mantén la sana distancia SIEMPRE.

-No fiestas, ni posadas ni reuniones con amigos y familiares. Se hace un llamado a pasar las fiestas decembrinas solo con personas que viven en la misma casa.

- Las compras las deberá realizar solamente una persona del hogar.

-Si eres positivo a Covid-19, aíslate 15 días y llama a Locatel (55-5658-1111) para recibir apoyo y seguimiento médico.

rdmd