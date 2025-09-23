Cuautitlán, Méx.— Los usuarios del Tren Suburbano enfrentaron este lunes retrasos de hasta una hora en sus traslados, a causa de los trabajos de conexión con el ramal hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Desde las 6:00 horas las estaciones ubicadas entre Cuautitlán y Tlalnepantla registraron aglomeraciones de pasajeros que intentaban llegar a sus destinos. Ante la demora, varios usuarios optaron por abandonar este medio de transporte y buscar alternativas, pese a haber pagado su boleto de ingreso.

De acuerdo con el informe oficial de Ferrocarriles Suburbanos, desde el pasado sábado 20 y hasta el próximo jueves 25 de septiembre se realizan trabajos de conexión de vías con el ramal AIFA, lo que provoca variaciones en la frecuencia de los trenes.

Para disminuir las afectaciones, la empresa informó que el servicio opera con trenes dobles, con salidas cada seis minutos; sin embargo, la alta demanda continúa superando la capacidad.

Ferrocarriles Suburbanos reembolsará a los afectados

La empresa concesionaria anunció que los usuarios perjudicados por la demora recibirán un reembolso y, además, una bonificación equivalente a un viaje largo, cuyo costo es de 25.50 pesos.

“Ofrecemos una sincera y profunda disculpa a todos nuestros usuarios por los retrasos registrados este lunes debido a los trabajos de conexión con el AIFA”, señaló Ferrocarriles Suburbanos en un comunicado difundido en sus páginas oficiales.

Agregó que se trabaja para minimizar las afectaciones en los próximos días. Los usuarios serán notificados a través de redes sociales sobre los días y horarios en que podrán acudir a solicitar el reembolso, una vez que la empresa identifique en su sistema el número de afectados.

Según datos de Ferrocarriles Suburbanos, el servicio atiende diariamente a cerca de 100 mil pasajeros, de los cuales 48% son mujeres y 52% hombres.

Este transporte permite reducir hasta en 51 minutos los tiempos de traslado en comparación con el servicio de autobuses públicos.

Las obras de conexión del ramal al AIFA forman parte del proyecto para poner en operación el Tren Suburbano hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en diciembre, tras más de dos años de retraso ocasionado por diversos conflictos, entre ellos, algunos de carácter social.