Propietarios y trabajadores de agencias funerarias se manifestaron este mediodía a las afueras de la Agencia de Protección Sanitaria para denunciar trámites engorrosos de empleados de la Secretaría de Salud para trámites funerarios en diversas clínicas.

Partieron en caravana en camionetas funerarias de la calle de Sándalo, en la colonia Santa María Insurgentes, a la Torre Insignia de la Secretaría de Salud, ubicada en la esquina de Flores Magón e Insurgentes en Tlatelolco.

“Nos estamos manifestando por la negligencia y despotismo del personal de salubridad, principalmente los que están en ventanillas porque la verdad nos tratan muy mal” dijo el señor Daniel Cervantes de Velatorios y Exhumaciones Cervantes.

“Nos exigen y nos piden más cosas o documentos que eso hace que se tarde el trámite con los familiares, trámites que anteriormente eran muy rápidos, actualmente son de 6 hasta 8 horas” explicó.

También quienes resultan afectados con estos trámites molestos, médicos que resultan inhabilitados por ayudar a las agencias funerarias para proporcionar un certificado de defunción.

“Pero a veces al médico lo inhabilitan porque ya hizo 20 certificados en el mes, porque ha hecho 30 certificados al mes, que le discuten al médico que las causas y tiempos en las muertes por enfermedad están mal hechas” manifestó la doctora María Eugenia Ruiz.

“Por ejemplo, un infarto agudo al miocardio, no lo tienen que manejar ni de 20, ni 30 minutos, que la insuficiencia renal ya no es insuficiencia renal, cuando los que son de ventanilla no son médicos y cuestionan a los médicos, hay como 20 médicos inhabilitados” finalizó.

Los propietarios y trabajadores de las agencias funerarias colocaron mantas a las afueras de la Agencia de Protección Sanitaria donde expresaron sus inconformidades por la burocracia en los trámites funerarios.

Además, estacionaron sus vehículos funerarios sobre la avenida Ricardo Flores Magón por lo que elementos de tránsito cerraron la circulación procedente de Guerrero hacia Insurgentes Norte.







