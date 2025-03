¡Toma precauciones! Nueva manifestación de locatarios de mercados se realizará este martes; bloquearán estos puntos "No bloquearemos para no afectar a la ciudadanía, que no tienen la culpa, simplemente utilizaremos la banqueta y un carril, para no afectar a los demás", aseveró el vocero del movimiento

Una nueva manifestación de locatarios se prevé el 4 de marzo. (20/02/2025) Foto: Archivo | El Universal