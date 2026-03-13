La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este viernes 13 de marzo se tiene prevista una concentración del grupo Telefonistas Construyendo Democracia a las 10 horas, en las oficinas de Teléfonos de México, en la colonia Cuauhtémoc. En el marco del "Día Internacional de la Mujer" realizarán un acto cultural y tendedero de la memoria para celebrar la lucha de las mujeres por su emancipación plena.

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La Vanguardia Monterrubio se manifestará a las 10 horas en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Acompañarán a la audiencia para uno de sus agremiados que fue vinculado a proceso por homicidio calificado.

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El Sindicato Nacional de Trabajadores de Pueblos Originarios al Cuidado del Bosque se concentrará a las 11 de horas, en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en la colonia Obrera. Exigen respeto a sus derechos laborales y que se les reconozca formalmente como empleados del Gobierno de la Ciudad de México.

La Comunidad Estudiantil de la Escuela Nacional Preparatoria número 5 llevará a cabo una mesa de trabajo a las 12 horas, en el plantel. Darán seguimiento al pliego petitorio presentado por la comunidad estudiantil a las autoridades escolares.

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El colectivo La Comuna 420 se manifestará a la 13 horas en el bajo puente de Río Churubusco y Añil, en la colonia Granjas México. Realizarán un evento político-cultural y una mesa informativa sobre la reducción de riesgos y daños asociados al uso de drogas.

El grupo 40 días por la vida se manifestará a lo largo del día en las sedes de las clínicas Mary Stopes México. Llevarán a cabo la "Vigilia de Oración", por la vida y en contra del aborto en México.

La Asociación Mexicana de Mujeres Islámicas realizarán una "Oración Interreligiosa" a las 17 horas, en el Hemiciclo a Juárez. La ceremonia será en memoria de las víctimas en Irán, especialmente por las 160 niñas que fallecieron tras el impacto de un misil en una escuela primaria.

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La Secretaría Ejecutiva de Atención a la Diversidad Sexual se reunirá a las 17 horas, en la Glorieta de Los Insurgentes. En el marco del "Día Internacional de la Mujer" llevarán a cabo la jornada "Diversas, Unidas y Sonando".

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afcl