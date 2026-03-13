Más Información
Harfuch: Notas de prensa sobre el CJNG, referentes para abrir carpetas de investigación; FGR procesa información
México, Colombia y Brasil piden cese al fuego inmediato en Medio Oriente; abogan por la diplomacia internacional
Cuba confirma “conversaciones” con representantes de EU; buscan solucionar “diferencias bilaterales”
Sheinbaum discrepa con Ricardo Gallardo por candidatura de su esposa en San Luis Potosí; defiende freno al nepotismo
Cae presunto implicado en robo a Sanborns de Plaza Metrópoli Patriotismo; le aseguraron 5 celulares aún en sus empaques y etiquetas
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este viernes 13 de marzo se tiene prevista una concentración del grupo Telefonistas Construyendo Democracia a las 10 horas, en las oficinas de Teléfonos de México, en la colonia Cuauhtémoc. En el marco del "Día Internacional de la Mujer" realizarán un acto cultural y tendedero de la memoria para celebrar la lucha de las mujeres por su emancipación plena.
La Vanguardia Monterrubio se manifestará a las 10 horas en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Acompañarán a la audiencia para uno de sus agremiados que fue vinculado a proceso por homicidio calificado.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de Pueblos Originarios al Cuidado del Bosque se concentrará a las 11 de horas, en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en la colonia Obrera. Exigen respeto a sus derechos laborales y que se les reconozca formalmente como empleados del Gobierno de la Ciudad de México.
La Comunidad Estudiantil de la Escuela Nacional Preparatoria número 5 llevará a cabo una mesa de trabajo a las 12 horas, en el plantel. Darán seguimiento al pliego petitorio presentado por la comunidad estudiantil a las autoridades escolares.
Lee también Aplican ley seca a San Gregorio Atlapulco
El colectivo La Comuna 420 se manifestará a la 13 horas en el bajo puente de Río Churubusco y Añil, en la colonia Granjas México. Realizarán un evento político-cultural y una mesa informativa sobre la reducción de riesgos y daños asociados al uso de drogas.
El grupo 40 días por la vida se manifestará a lo largo del día en las sedes de las clínicas Mary Stopes México. Llevarán a cabo la "Vigilia de Oración", por la vida y en contra del aborto en México.
La Asociación Mexicana de Mujeres Islámicas realizarán una "Oración Interreligiosa" a las 17 horas, en el Hemiciclo a Juárez. La ceremonia será en memoria de las víctimas en Irán, especialmente por las 160 niñas que fallecieron tras el impacto de un misil en una escuela primaria.
La Secretaría Ejecutiva de Atención a la Diversidad Sexual se reunirá a las 17 horas, en la Glorieta de Los Insurgentes. En el marco del "Día Internacional de la Mujer" llevarán a cabo la jornada "Diversas, Unidas y Sonando".
Clima CDMX: prevén ambiente cálido y lluvias ligeras para este viernes 13 de marzo; termómetro alcanzará los 24 grados
afcl
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]