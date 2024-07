La alcaldía Tlalpan se manifestó en contra de la consulta que realiza el parque de diversiones Six Flags para informar a los vecinos sobre la construcción de un nuevo juego mecánico que implicaría el derribo de 150 árboles.

A través de una tarjeta informativa, la alcaldía señaló que en ningún momento el parque de diversiones se acercó a pedir opinión alguna, pese a que el parque se encuentra en el territorio de Tlalpan, muy cerca del bosque.

Recordaron que Tlalpan ha recibido, por tres años, el reconocimiento “Ciudad Árbol”, por su activismo en favor del cuidado, mantenimiento y conservación de los árboles de la Ciudad, por lo que, dijeron, es fundamental alzar la voz frente a este tema del que supimos por voz de los vecinos.

“Nos pronunciamos en contra de la consulta vecinal que la Secretaría de Medio Ambiente, y el propio parque de diversiones realizan desde el 13 hasta el martes 16 de julio, toda vez que es parcial, no informa claramente, pero, sobre todo, no pregunta si las y los tlalpenses están dispuestos a perder una parte del bosque. Para la alcaldía, que tiene el reconocimiento ‘Ciudad Árbol’ que otorga Arbor Day Foundation como parte del programa Tree Cities of de World de la FAO, la restitución de árboles no es suficiente motivo para pretender talar árboles que se encuentran en edad adulta y que hoy son un auténtico pulmón para la Ciudad”, sostuvo la alcaldía.

Asimismo, precisaron que el traslado y compensación con árboles jóvenes como se propone en el proyecto, generará un severo deterioro ambiental y se sumará a las acciones en favor del cambio climático que vivimos, que ha provocado, entre otras cosas, escasez de agua e inundaciones severas en Tlalpan y la ciudad.

“Lamentamos que el proyecto presentado por Six Flags omita informar sobre el impacto real y su dimensión exacta en la recarga del acuífero, donde se infiltra el agua de lluvia de los bosques de Tlalpan, así como las afectaciones a la flora y fauna endémica de la zona. Condenamos que se privilegie el interés económico por encima del bien superior de la comunidad de Tlalpan y el patrimonio ambiental de la ciudad en aras de avalar un proyecto que no piensa en el futuro de la gente”, indicó Tlalpan.

De igual forma, llamaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Six Flags a reconsiderar el proyecto del juego que se pretenden instalar y elegir uno acorde a las condiciones ambientales y extensión que tiene autorizado el citado parque.

“Somos conscientes de que la presión ambiental derivada del crecimiento de la mancha urbana, la tala clandestina y el descuido del medio ambiente no pueden continuar por el bien de todas y todos. Reiteramos nuestro rechazo a una consulta parcial, que sólo contribuirá al deterioro de Tlalpan y la ciudad en el mediano y largo plazo”, sostuvo la demarcación.

LL