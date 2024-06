Con la inauguración del Parque Urbano Aztlán, la CDMX ya cuenta con 2 grandes parques de atracciones. El otro es Six Flags, al sur de la ciudad.

Conoce las atracciones más importantes de ambos, los precios de acceso, oferta gastronómica y cómo puedes llegar a sus instalaciones.

¿Qué hacer en Parque Aztlán?

El Parque Aztlán está inspirado en la cultura mexicana. Su decoración recuerda a una feria tradicional y a animales y seres mexicanos, como ajolotes, perros chihuahua y alebrijes. Al momento, cuenta con 16 atracciones que se dividen en 5 juegos infantiles, 2 juegos extremos y 9 atracciones familiares.

Foto: Parque Urbano Aztlán

La rueda de la fortuna Aztlán 360 es el mejor de sus atractivos. Con 85 metros de altura brinda vistas panorámicas de la CDMX desde sus 40 cabinas. Es la más alta de su tipo en México y la segunda en Latinoamérica.

Otros juegos mecánicos: Montaña Jurásica, con góndolas giratorias sobre pterodáctilos que dan vueltas y giran; Remolinete, con asientos que giran circularmente en diagonal; La Rocola Chocona; carros chocones y un carrusel de 2 pisos completamente pintado a mano.

Tiene un par de atracciones con tecnología: la experiencia inmesiva El Quinto Sol, con proyecciones relacionadas a la historia de los mexicas, su cosmogonía y la Gran Tenochtitlán; además de la experiencia en realidad virtual Siniestro, una casa de los sustos multiusuario.

Foto: Parque Urbano Aztlán

Para comer, hay un par de restaurantes: Titanes del Taco, especializado en tacos y comida mexicana, y Señor Burger, con snacks, hamburguesas, pizzas, alitas y hot dogs.

Por todo el parque encontrarás fuentes de sodas y varios kioscos con botanas.

¿Qué hacer en Six Flags?

Six Flags cuenta con varias áreas temáticas, cada una con decoración única: los pueblos mexicano, francés, suizo, polinesio, vaquero, la Villa Hollywood y el Bugs Bunny Boomtown.

En total, dispone de 37 juegos mecánicos, de los cuales son 10 infantiles, 11 extremos y 16 familiares.

Foto: Six Flags México

Entre ellos, destaca el Kilahuea, una triple torre con caída libre de más de 60 metros de altura; Wonder Woman, una montaña rusa con asientos que giran durante el recorrido; Supergirl Sky Flight, columpios que giran a 74 metros de altura; Superman, una montaña rusa a más de 20 pisos de altura; y el Crazanity, el péndulo giratorio más alto del mundo.

Cuentan con espectáculos en vivo, con la presencia de los Looney Tunes, la Liga de la Justicia y villanos de DC, así como algunas princesas. Regularmente, el parque organiza eventos temáticos con nuevas atracciones, comida y shows, como el Festival del Terror, Christmas in the Park y las Fun Nights.

Para comer, Six Flags tiene 26 opciones, entre fuentes de sodas y restaurantes acorde a la zona temática donde se localizan.

En el pueblo mexicano encontrarás la Antigua Hacienda, con platillos nacionales; en el pueblo francés está Café D'París, una cafetería con crepas, bebidas calientes y pan.

También hay lugares donde puedes pedir pizzas, hot dogs, hamburguesas, pasta, palomitas, nachos, malteadas, papas fritas y postres.

Foto: Six Flags México

¿Cuánto cuesta la entrada a Parque Aztlán?

La entrada es totalmente gratuita, pero cada juego tiene su costo: desde los $35 hasta los $120 pesos.

Aztlán Parque Urbano también ofrece paquetes todo incluido por $625 pesos por persona. Si adquieres este paquete, significa que el precio promedio por cada juego sería de $39.06 pesos.

Incluye acceso las veces que quieras a casi todos los atractivos, salvo los juegos de destreza, Aztlán 360, El Quinto Sol y Siniestro.

Foto: Parque Urbano Aztlán

¿Cuánto cuesta la entrada a Six Flags?

El boleto general de un día a Six Flags es de $999 pesos por persona en taquilla y $899 en línea.

También tiene otras tarifas: menores de 1.20 metros de estatura y mujeres embarazadas, $549 pesos; para personas con discapacidad y adultos mayores, $299; entran gratis menores de 90 centímetros de altura.

En promedio cada atracción de Six Flags tiene un costo de $27 pesos. Con tu pase puedes subir las veces que quieras durante el horario de funcionamiento del parque.

¿Cómo llegar a Six Flags y al Parque Aztlán?

El Parque Aztlán se ubica en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. Utilza el Metro y baja en la estación Constituyentes (de la línea 7). Puedes entrar por el Complejo Cultural Los Pinos y caminar por la Calzada Flotante, que te dejará justo frente a Aztlán.

Foto: Six Flags México

Six Flags está sobre la Carretera Picacho-Ajusco, a un costado del Parque Nacional Bosques de Tlalpan. Si no llevas auto propio, la forma más fácil de llegar en transporte público: baja en la estación del Metro Universidad de la línea 3. Al bajar a los paraderos, pregunta por el micro que te lleva a Six Flags. El trayecto 40 es de minutos.

