Titular de Salud de CDMX deberá comparecer ante el Congreso local por gestión sobre Covid-19

En la sesión de este jueves del Congreso local, Morena y aliados aceptaron algunas propuestas que durante casi un año exigió la oposición. Pero ahora lo hicieron, porque sus diputados las presentaron.



De allí que los legisladores del PAN, PRD y PRI, criticaron su proceder, aunque aplaudieron que finalmente aprobaron propuestas que realizaron para enfrentar el Covid-19, sobre todo ahora que ya arrancó el programa de vacunación.



Incluso, el diputado local del PRD, Jorge Gaviño Ambriz, evidenció su desconcierto cuando la morenista Lourdes Paz Reyes, “que siempre va en contra de mis propuestas”, los haya apoyado para la comparecencia de la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, y el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), José Antonio Peña Merino, el próximo 17 de marzo.



Aunque pronto, Paz Reyes mostró su proceder, pues de inmediato presentó un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal para que vacune a médicos, enfermeras y demás personal de hospitales, clínicas y farmacias privadas, como el martes pasado y desde hace meses, lo propuso el panista Christian Von Roehrich.



Por lo que Gaviño Ambriz respondió: “No estoy en contra de lo que propone la diputada Paz, pero sí de que este punto de acuerdo, es idéntico a otros que ha propuesto la oposición y han sido rechazados por Morena y aliados”.



La estrategia de Paz Reyes no le resultó, pues el perredista la acusó de que ahora que el tema de la vacunación, “lo hacen político, porque curiosamente lo presentan en tiempos electorales”.



Sostuvo que “si no le quitamos la óptica política o la óptica de campañas, no lo vamos a resolver, porque evidentemente no es si le damos premio a la jefa de Gobierno o lo criticamos por criticarlo. Todo gobernante en turno, de cualquier país o ciudad, ha tenido ciertos errores en esta pandemia”, enfatizó.



Ante ello, Lourdes Paz bajó la cabeza y no hizo el mínimo intento por responderle al perredista, quien aprovechó la situación:



“Tenemos que apuntar los aciertos y desterrar los errores. Este gobierno, tanto federal, como local, ha tenido eso. Por ejemplo con lo del cubrebocas, mientras (Hugo López) Gatell decía que no había que usarlo, la jefa de Gobierno, tarde, reconoció su importancia”.



De allí que Gaviño Ambriz añadió: “Aprueben cuando estén de acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo lo que plantea la diputada Paz. Lo que estamos en contra es que aprueban cuando Morena o aliados lo presenta, pero cuando lo hace la oposición, lo desaprueben. No es una cosa partidista. Es una crisis que tenemos que atender. Sean congruentes”, denunció.



Por ello, la diputada de Morena, Guadalupe Morales Rubio, acusó a la oposición de “inapropiada y hasta grosera su participación. Si votamos en contra las propuestas de ustedes, es porque son incongruentes en ese momento. Hoy, el programa de vacunación obliga aplicarla por todos los frentes, por lo que no está fuera de lugar la propuesta de la diputada Paz”, destacó.



A lo que el panista, Diego Garrido López, al escuchar los argumentos, me motivan hablar, porque este punto de acuerdo, “como muchos otros” los presentó la oposición, “pero ahora como es una diputada de ustedes, entonces si lo van aprobar. Sean honestos, tengan vergüenza”, espetó.



En cuanto a los señalamientos de Morales Rubio, el panista comentó que “nunca ha sido nuestra intención faltarle el respeto a nadie, pero ustedes si lo hacen con la ciudadanía. De aprobar puntos de ustedes y electoreros. Acéptenlo. Eso es politiquería”, acusó.



Además, aprovechó para aclarar que “aquí estamos no para echar alabanzas al Gobierno, sino porque estamos comprometidos con los capitalinos. Venimos a pedir lo justo. A nosotros nadie nos da línea, ni nos aprovechamos del trabajo de otros”, insistió.



Esto fue secundado por el coordinador del PRD, Víctor Hugo Lobo Román, para denunciar que como el programa de vacunación, “ha resultado un fracaso, ahora quieren hacerse los humanos, cuando a lo largo de la pandemia han rechazado toda propuesta de la oposición”, dijo.



Sin embargo, ahora que están los tiempos electorales, “vienen y proponen lo fácil, lo que ya vieron que no es mala idea, donde pueden lucirse. Reiteró que todo lo que hemos propuesto, lo han bateado. Ahora vienen y hablan en favor de las enfermeras y médicos privados para que sean vacunados, cuando por semana, sino es que meses, lo han rechazado”, criticó el perredista.



Ante esto, la coordinadora de Morena, Martha Ávila Ventura, pidió la palabra para acusar a la oposición de que “pareciera que está cuando la gente está vacunándose; que pareciera que es un asunto meramente político. Hacer señalamientos al Plan Nacional de Vacunación, les preguntó si lo conocen”, enfatizó.



Aclaró que cuando rechazan alguna propuesta de la oposición, “es porque no presentan la problemática. Cada quien da sus argumentos como quiere, los siente o los comprende, pero no se vale poner en desorden las cosas”, dijo.



Empero, aceptó que ha habido errores, “pero quisiera ver a la oposición organizar un programa como éste (el de vacunación). Critican a los Servidores de la Nación, a los Correcaminos, cuando la jefa de Gobierno ha informado que serán más de 194 mil 180 adultos mayores los que serán inoculado del 24 de febrero a l5 de marzo, y que ha empezado con las alcaldías con mayor morbilidad, no las que poseen el mayor número de adultos mayores”, aclaró.



“Acusan que la pandemia ha crecido, porque este gobierno no funciona, pero no hablan de los aciertos. Me parece que hay un avance significativo. No podemos dar un mensaje equivocado a la ciudadanía, para esperar, para formarse. Cada quien tiene su momento para ser atendido. Mi llamado es para que lo que sale del corazón y la boca, sea congruencia”, enfatizó, lo que de nuevo prendió a la oposición.

lr/rdmd