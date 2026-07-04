Nezahualcóyotl, Méx.— La reparación de un socavón de más de 3 metros de diámetro, en la colonia Maravillas, concluyó ayer, informó el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) de Nezahualcóyotl.

Un subcolector colapsó en la calle 10 y provocó que se formara este socavón en la esquina con la avenida Chimalhuacán y Chalco.

Personal del ODAPAS de Nezahualcóyotl llegó al sitio donde se generó la oquedad, en la colonia Maravillas, para comenzar con la reparación.

Luego de la atención de la infraestructura hidráulica, también comenzaron los trabajos para rehabilitar la calle 10, la cual quedó abierta por el socavón. Una vez concluido el procedimiento, se abrirá la circulación.

El ODAPAS de Nezahualcóyotl no reportó personas lesionadas o vehículos dañados ante la apertura de la oquedad.

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