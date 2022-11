“Tengo cartas credenciales para ser jefe de gobierno”

El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, asegura que en cuatro años —su primer trienio y el primero de su reelección— ha logrado conseguir las cartas credenciales para ir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2024, pero, acota, en la oposición no se van a pelear, sino que van a sumar alianzas con partidos políticos, instituciones educativas y la sociedad civil.

“No es un secreto, quiero ser jefe de Gobierno, tengo cartas credenciales para serlo, pues quiero apostarle a un proyecto donde la Ciudad de México sea la menos desigual del país. (...) No nos vamos a pelear [con mis compañeros], para nosotros es más importante el proyecto, que la Ciudad cambie, y en esa lógica vamos a ir todos juntos, porque en 2021 ya le ganamos a Morena en la Ciudad de México y eso se sostiene”, afirma.

En entrevista con EL UNIVERSAL, en la víspera de que rinda su informe del primer año de gobierno, en ese segundo trienio, Taboada destaca tres temas clave de su administración: el blindaje en materia de seguridad, que contribuyó a reducir los delitos de alto impacto y ser el segundo municipio más seguro del país; además de un plan de acción para atender la emergencia sanitaria y, al mismo tiempo, mitigar el impacto de esta en la economía de las familias de la demarcación.

En el tema de seguridad, el alcalde abunda que crearon la estrategia de seguridad Blindar BJ, y con la cual hoy ocho de cada 10 vecinos se sienten más seguros, y si bien han reducido los delitos, dice que la percepción de la ciudadanía es también lo más importante.

Al recordar sus primeras acciones al frente de la administración, señala que han rescatado las estancias infantiles que el gobierno federal cerró, además de que han instalado puntos Violeta para proteger a las mujeres de la violencia, así como crear el Centro de Prevención de las Violencias de Género hacia las Mujeres y su Empoderamiento.

También afirma que, a diferencia del resto de las alcaldías, cuentan con seis centros deportivos de primer nivel, donde han beneficiado a más de 15 mil 100 personas, incluyendo a otras de diferentes demarcaciones.

“No vamos a renunciar a pesar de los recortes presupuestales, es precisamente a seguir invirtiendo en que los servicios públicos estén en las mejores condiciones, por su puesto que hay pendientes, pero hoy es una alcaldía que tiene calles pavimentadas e iluminadas, sin la problemática que tienen otros puntos que, incluso por no haber tapado una coladera por más de un mes dos mujeres perdieron la vida”, expone el alcalde panista.

Agrega que en lo que resta de su administración, seguirá buscando igualdad en Benito Juárez, ya que en estos cuatro años, “donde no importa en qué lugar vivas, que tengas acceso a servicios públicos, todos los programas sociales, hay que fortalecerlos, pero no deben ser para que se detengan en el tiempo”, refiere.

“Vamos a seguir invirtiendo en bienes públicos no en clientelas políticas, nos interesa más seguir invirtiendo en la red hidráulica, a darles un tinaco porque sin agua no hay como llenarlo”, dice.

No perseguido, pero sí han sido implacables, considera

Al ser cuestionado si se ha sentido perseguido políticamente por esta administración, Taboada menciona que no, pero que han sido implacables para perseguir a la oposición y no para que haya cero impunidad en el tema de la Línea 12 del Metro, la cual colapsó entre la estaciones Olivos y Tezonco, donde murieron 26 personas hace más de un año.

“Es vulgar lo que está haciendo el gobierno por perseguir a una oposición que sabe que, junto con otras fuerzas políticas y con los ciudadanos, le va a quitar la ciudad en 2024, y lo que tengo ahí está y lo que no lo tengo no lo tengo, están muy preocupados.

“No me voy a doblar, no solamente somos la oposición, somos la resistencia; a pesar de que te quieren doblar, tú resistes y yo voy a resistir. Insisto, no es un tema sólo de Santiago Taboada, es un tema donde queremos hacer las cosas distintas, y de lo que tengo ellos se quejaron, y es en lo que se convirtieron”, ahonda.