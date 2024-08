“Nos estamos quedando con una amiga vecina, pero no sabemos por cuánto tiempo ni nos han dicho qué sigue”, menciona a EL UNIVERSAL la señora Patricia, dueña de una de las viviendas afectadas por las fuertes lluvias del lunes pasado en la alcaldía Xochimilco.

La estructura de su casa se vio dañada, perdió muebles, aparatos eléctricos y ropa. La noche del lunes las corrientes que bajaban a gran velocidad sobre la calle Guadalupe I. Ramírez, de la colonia San Lucas, destruyeron parte de su vivienda. Un castillo quedó flojo y el suelo reblandecido, a tal grado que su piso colapsó.

“Nos atendieron sólo en ese momento y taparon el socavón de afuera, es muy importante, pero a nosotros no nos han dicho nada concreto, sólo dijeron que van a mandar a hacer el peritaje para determinar si la casa es habitable o no, pero el tema es que no nos dijeron cuándo iban a venir”, comenta con angustia la señora Patricia.

Afuera de su domicilio se ve el parche fresco que el martes pasado colocaron empleados de la alcaldía, todo eso era un enorme socavón, ahí mismo, dicen, se cayó un motociclista con su vehículo. El problema, señalan, es que sólo lo “taparon” sin hacer un trabajo de relleno adecuado, por lo que advierten que otra lluvia similar volverá a llevarse todo.

“Nosotros desde cuándo le dijimos a las autoridades que el drenaje por donde baja toda el agua está tapado allá abajo y pedimos que lo destaparan, no hicieron caso y lo que creemos es que el agua no pudo seguir su cauce y regresó con mucha fuerza y detonó todo.

“Si ves, es una calle de bajada pero nunca había pasado algo así porque el agua corría bien. Ahora, y por lo que me doy cuenta, esto apenas empieza porque el mismo martes nos dijeron que la casa ya no es habitable. Tenemos todo afuera y de mientras vivimos con una vecina, pero no sabemos por cuánto tiempo”, narra Patricia.

De momento esperan el peritaje que la alcaldía debe realizar para determinar qué tan grave fue el daño de las aguas, luego —explican— deben coordinarse entre el gobierno central, la demarcación y el Sistema de Aguas (Sacmex) para que decidan cómo la van a ayudar.

“Pues fecha como tal no nos dieron, sólo que se van a coordinar y organizar todo, pero te digo, no sabemos por cuánto tiempo, no nos dijeron si nos llevarán a un albergue, a un hotel ni nada. No podemos estar mucho tiempo con los vecinos. Tenemos una casa que se afectó quizá porque no destaparon un drenaje, trabajo que debieron hacer con tiempo porque se les avisó, pero ahora nosotros estamos pagando las consecuencias”, concluye.

En toda la calle Guadalupe I. Ramírez las tapas de las coladeras están abiertas, los vecinos creen que si llueve de manera intensa en estos días y mientras no destapen el drenaje, volverá a suceder lo mismo.