Pensiones doradas: LyFC, Pemex, CFE; las empresas con subsidios exorbitantes para sus jubilados

Ciudadanos no abandonan fila de vacunación en Alameda Central; testimonios del simulacro sísmico 2026 en CDMX

Del curul a la casa... pero de los famosos; la licencia de Sergio Mayer en San Lázaro y otros escándalos del diputado morenista

Nicolás Maduro y su esposa reciben visita consular en prisión de Nueva York; para facilitarles "cualquier servicio que necesitaran"

Detectan que Marx Arriaga también tenía aviadores en su oficina de la SEP

El alcalde de, Mauricio Tabe, aseguró que la demarcación está preparada para actuar ante cualquier emergencia, tras el Primer Simulacro Regional de este día.

Al reunirse en la sala de crisis con su equipo de Protección Civil y Resiliencia, así como funcionarios del gobierno central, encabezados por el Secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, donde se reportó un saldo blanco, Tabe dijo que la información recabada arroja que la alcaldía Miguel Hidalgo está lista para reaccionar antes, durante y después de una emergencia, lo que significa dar respuesta inmediata y minimizar los daños en casos de sismos u otro tipo de desastre natural o eventualidad.

Miguel Hidalgo se encuentra listo para atender una emergencia, estamos preparados para cuando ocurra una emergencia y también para poder atender a la población en caso de una crisis, así procurar la seguridad y el cuidado del patrimonio de nuestras cecinas y vecinos”, sostuvo.

