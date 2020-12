Suspenden 300 giros rojos en la pandemia

Toluca, Méx.— Un total de 103 giros rojos del Estado de México han sido sellados durante esta pandemia por no respetar las medidas sanitarias en una veintena de municipios del Valle de México y de Toluca, informaron autoridades de la Secretaría de Salud estatal, que encabeza Gabriel O’Shea Cuevas.

Chelerías, antros, restaurantes bar, así como depósitos de cervezas, han sido cerrados con sellos de suspensión por la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem) durante esta contingencia sanitaria, indicaron fuentes oficiales.

Hasta esta semana suman 103 giros rojos que operaban de forma riesgosa en la venta de bebidas alcohólicas para el consumo inmediato o al copeo, puntualizaron autoridades, quienes ratificaron que los operativos de Coprisem se intensificarán en esta temporada decembrina.

La mayoría de estos antros que enfrentan procedimientos de sanción están ubicados en municipios como Naucalpan, Tultepec, Coacalco, Ecatepec, Nezahualcóyotl, San Mateo Atenco, Toluca, Metepec, Atlacomulco, Lerma, Atizapán de Zaragoza, Texcoco, Zumpango, Chimalhuacán, Tizayuca, Teotihuacán y Valle de Bravo.

En estas chelerías, bares y restaurantes, los inspectores detectaron que clientes y meseros no respetaban medidas como la sana distancia, uso de gel, toma de temperatura y el uso de cubrebocas.

Además carecían de documentación que acreditara su legal funcionamiento y los verificadores encontraron malas condiciones higiénico-sanitarias, expusieron voceros de la dependencia.

Por ello, dichos establecimientos están sujetos a un procedimiento jurídico administrativo a efecto de determinar la aplicación de sanciones o multas que corresponda, informaron.

Depósito Sánchez y chelerías que operaban, incluso en cocheras, están entre los negocios de venta de bebidas clausurados esta semana en los municipios de Toluca y Metepec, donde Coprisem selló un total de seis antros.

Verificadores de la dependencia, en un recorrido por estos municipios, detectaron chelerías con venta de cerveza en una cochera y depósitos en los que no se permitió el acceso al personal.

En una verificación por las delegaciones de Cacalomacán y Santiago Miltepec, en compañía de autoridades de Toluca, identificaron cuatro lugares que no cumplían con la normatividad sanitaria.

Al realizar una inspección, el personal constató que tanto empleados como consumidores no utilizaban cubrebocas, no había dispensadores de gel antibacterial, ni tapetes sanitizantes, no se tomaba la temperatura corporal y no se respetaba la sana distancia.

Además estos establecimientos no contaban con la documentación que acreditara su legal funcionamiento, carecían del Dictamen Único de Factibilidad (DUF) y del Aviso de Funcionamiento e incluso, por lo que procedieron a la colocación de sellos en el establecimiento.