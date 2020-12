Subsecretaria los deja con el ojo cuadrado

La subsecretaria de Egresos del Gobierno de la Ciudad de México, Bertha Elena María Gómez Castro, dejó a los diputados locales con el ojo cuadrado y no por su exposición sobre cómo ejercerá el gasto en el 2021, sino porque aseguró que no tienen contemplado asignar recursos al tan jaloneado Instituto de la Planeación de la capital, y hoy no saben cómo van a proceder con ese organismo. Pero lo que más llama la atención es que hace un par de días aprobaron la creación de otras instancias de participación ciudadana que no tienen asignado un presupuesto para su operación y tendrán que pasar la charola.

Los tiradores de Morena a Coyoacán



Continúa al interior de Morena la conformación de las famosas ternas para medirlos en las encuestas y definir a las y los candidatos de las 16 alcaldías en la Ciudad de México. Nos platican que para el caso de Coyoacán hay cuatro tiradores más que puestos. Una de ellas es la diputada local Leticia Varela, también se encuentra el legislador Carlos Castillo, que está cobijado por el equipo que comanda Ariadna Montiel. Se suma a la lista el eterno aspirante Gerardo Villanueva, y ahora incorporan a Ricardo Ruiz, quien un tiempo encabezó la bancada de Morena en el Congreso, pero al final tiró la toalla.

Peligra endeudamiento en Edomex



A unos días de que concluya el plazo para la aprobación del Paquete Fiscal 2021, está en riesgo la solicitud de endeudamiento por 13 mil 500 millones de pesos para el gobierno del Estado de México. Nos dicen que los diputados mexiquenses, principalmente los de Morena que es mayoría en el Congreso local, están molestos con el titular de la Secretaría de Finanzas, Rodrigo Jarque Lira, porque no presentó el catálogo de obras que pretende ejecutar la administración estatal el próximo año. El presidente de la Comisión de Planeación y Gasto Público de la LX Legislatura, el morenista Adrián Galicia Salceda, propuso que no se apruebe el endeudamiento, pues el gobierno estatal aún no ejerce 6 mil millones de pesos que la Cámara avaló para este 2020. ¿Qué pasará de aquí al 15 de diciembre cuando se vence el plazo para la aprobación del presupuesto?

El costo de no hacer caso



Desafortunadamente la gente no hizo caso a las advertencias del secretario de Salud del Estado de México, Gabriel O’Shea, quien pedía que ya no salieran a fiestas o reuniones o de lo contrario no celebrarían la Navidad. Nos comentan que un gran número de hospitales se encuentran saturados y ha iniciado el peregrinar de enfermos y familiares por toda la entidad en busca de un espacio para la atención; sin embargo, con lo único que se encuentran es con carteles pegados de que ya no reciben a enfermos y además carecen de personal médico suficiente. Lo peor de todo es que la tendencia no parece disminuir, todo lo contrario.