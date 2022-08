Suave maratón: con peluches y mucha actitud, así corre Alejandro la ruta del Maratón de CDMX

Alejandro Ruíz es un asiduo corredor del Maratón de la Ciudad de México y porta durante su trayecto un atuendo de peluches, con un peso de más de 3 kilos.

A través de una botarga que elaboró hace 15 años, busca durante cada carrera en la que participa transmitir un mensaje de motivación a los competidores para que disfruten del trayecto, estudien la ruta que les servirá para el siguiente año, ver fallas y superarlas. Además de no rendirse jamás y echarle ganas.

“Si se tropieza uno o algo, tiene que pararse para seguir adelante. Es como la vida son golpes o gajes de la vida, que tienes que echarle ganas y superar, no rendirse jamás, hay que echarle todo, pararse y ¡órale!

Lee también: Salen libres chofer de Didi y pasajera que lo acusó de abuso sexual

“Quiero transmitirles a todos los corredores, que ese día estén contentos, alegres. Seguir impulsando a la juventud, a toda la gente. Y si es su primera carrera, estudiarla, para que venga el otro año y ver en qué fallé para mejorar y estar listo para el siguiente año”.

A través de un video que difundió el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, Alejandro Ruiz confiesa que “ha querido tirar la toalla”, pero ha seguido adelante.

“Yo hasta ahorita, gracias a Dios no me he quedado en ninguna carrera, pero ya a punto, muchas veces, he querido tirar la toalla porque me las he visto muy duras”.

l ¡El Peluches, una hermosa historia de vida! Conoce a Alejandro Ruíz, ese personaje que carga un atuendo de mas de 3 kilos durante todas sus carreras. ¡Checa este gran mensaje! pic.twitter.com/mo1yMvsDqh — Maratón de la Ciudad de México Telcel (@MaratonCDMX) August 25, 2022

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr/acmr