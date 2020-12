Sobrino de Santiago Creel se destapa como coordinador de RSP en Miguel Hidalgo

El empresario Diego Sáenz Creel, sobrino del panista Santiago Creel, se sumó al partido Redes Sociales Progresistas (RSP) en la Ciudad de México con la misión de acercar a los empresarios a la política.



Sáenz Creel dijo que “aunque tuve oportunidad de militar en el PAN, nunca estuve en sus filas, pero ahora he decidido ser uno de los fundadores del RSP, que dará batalla en las elecciones del 6 de junio de 2021”.



En entrevista, aseguró que los partidos políticos desvirtuaron el fin para el que estaban hechos, pues lejos de ser una oposición real, únicamente mantienen un pleito por el poder y no le apuestan a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.



“He estado cercano a la política por medio de familiares y amigos, pero ahora que veo la situación del país y la ciudad decidí involucrarme más. Me invitaron a Redes Sociales Progresistas y cuando me platicaron que estaban integrando a muchos empresarios para participar me gustó mucho el proyecto”, comentó.

También lee: Creel y Adame Castillo elegidos para ser consejeros nacionales del PAN



Explicó que tomó esta decisión “porque RSP es un partido plural, ni de derecha ni de izquierda, pelea por lo que hace falta en la Ciudad y, además, presenta una plataforma para que la ciudadanía pueda salir adelante”.



Sáenz Creel fue nombrado coordinador del RSP en la alcaldía Miguel Hidalgo por Pedro Pablo de Antuñano, quien preside ese partido la Ciudad de México.



Reveló que hasta ahora ha trabajado en la formación de una red empresarial que pueda marcar una agenda en común con el RPS “para, de ese modo, presentar propuestas que puedan beneficiar a la ciudadanía y que, al mismo tiempo, sean oportunidades para enfrentar la pandemia del Covid-19”.



El empresario reconoció que tiene muchos contactos en la zona de Polanco a quienes les interesa el recién conformado partido.

“En un distrito en el que me muevo más, pero también he buscado a empresarios de las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco y la Cuauhtémoc. Mi intención es atraer personas de toda la ciudad”, adelantó.

También lee: Redes Sociales Progresistas “dará batalla en 2021”



Explicó que uno de los ejes de trabajo que establecerá será reactivar la economía de la Ciudad con ayuda de la construcción y el comercio, “por lo que pronto tendremos reuniones donde delimitaremos los temas en los que vamos a trabajar”.



Una de sus tareas más importantes, comentó, es crear un proyecto de continuidad del partido con la iniciativa privada. De este modo no perderá el lazo empresarial y el trabajo que pueda realizar en los próximos años.



Por su parte, De Antuñano Padilla reiteró que Redes Sociales Progresistas regresará el 50% de sus prerrogativas al INE, pues ha propuesto que sus militantes deben costear los gastos que conlleva la creación de un instituto político.

vcr/jcgp