Luego de que el Sismológico Nacional informó que se registró un movimiento telúrico en Ometepec, Guerrero, con una intensidad de 5.1, después de las 18:28 horas y que minutos después precisó que fue de 4.5., algunos usuarios de redes sociales, habitantes de la CDMX, aseguraron que no sonó la alerta sísmica en su localidad.

Al respecto el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) explicó vía Twitter que "no ameritó alerta", ya que la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos.

#Sismo detectado el 14-oct-22 a las 18:28:09 hrs. NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. Sensor cercano: 18 km al suroeste de #Ometepec, #Guerrero #TenemosSismo — AlertaSísmica SASMEX (@SASMEX) October 14, 2022

¿Cómo funciona la alerta sísmica?

Los sensores del sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) monitorean las zonas de peligro sísmico, y reconocen sismos en un radio próximo a 90 km y su magnitud.

Con los datos que envían los sensores a cada ciudad se determina la distancia entre el sismo para decidir la difusión o no de la alerta sísmica.

De acuerdo con el SASMEX la alerta sísmica se activará:

1. Si en los primeros segundos de la detección sísmica al menos 2 estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida.

2. Dependiendo la estimación de energía del sismo.

3. Dependiendo de la magnitud estimada del sismo y la distancia a la ciudad a alertar:

a) Magnitud mayor a 5 que ocurra a no más de 250 km.

b) Magnitud mayor a 6 que ocurra a más de 350 km.

c) Magnitud mayor a 5.5 que ocurra a no más de 350 km.

El alertamiento no se activa cuando ocurre lejos de la zona de cobertura de detección del SASMEX, está muy lejos de la ciudad a alertar o cuando las estimaciones de la energía del sismo no rebasan los niveles establecidos.

