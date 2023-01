Sindicato critica a rectora de UACM por negar 10 plazas laborales

El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (SUTUACM), declaró que la rectora, Tania Hogla Rodríguez Mora, puso al borde de la huelga a la institución, lo que iba a afectar a de mil 800 trabajadores y 18 mil estudiantes, por negar 10 plazas laborales que representan un costo de un millón de pesos anuales.

La secretaria General del SUTUACM, Gabriela Barrueta, hizo saber que de forma arbitraria trabajadores del Plantel Cuautepec fueron separados de sus funciones de jardinería que desempeñaron por 14 años y reubicados como personal de limpieza, violando con esto sus derechos laborales y el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

La Secretaria General informó que ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), las negociaciones fueron intensas y por momentos de mucha presión y fue hasta el último minuto pera estallar la huelga que se logró el acuerdo con la UACM.

Gabriela Barrueta, señaló que el acuerdo logrado se refiere a que “a partir de la próxima semana se iniciará el procedimiento para resolver la situación de nuestros compañeros jardineros del Plantel de Cuautepec y a través del procedimiento administrativo para el mes de marzo, los compañeros ya tendrán que estar regularizados en su nueva condición de trabajadores”.

Cabe destacar, dijo, que los acuerdos a los que llegaron fueron gracias al “trabajo responsable y valor universitario de cada uno de los compañeros del Sindicato”, de esta forma, dijo, no se permitirán más violaciones al contrato individual de los compañeros trabajadores.

Abundó que el 8 de febrero, la Rectoría se compromete a presentar un punto de acuerdo ante el Consejo Universitario para la autorización de la creación de por lo menos 10 plazas de jardinero y una vez hecha la aprobación, se publicará en un máximo de tres días la convocatoria para el concurso de estas plazas, para quienes las obtengan, se procederá a firmar un contrato individual de trabajo para su pronto pago en la quincena posterior y todo este proceso deberá terminar en el mes de marzo de este año.

La secretaria general del SUTUACM agradeció a todos los compañeros, de quienes dijo, aguantaron la presión permanente por parte de la Rectoría y sus diferentes funcionarios en cada uno de los planteles.

“Lamentamos que la Rectoría haya optado por la confrontación violentando y creando un clima hostil en el cual, nosotros no debemos caer. Estamos en una batalla ganada, no hemos ganado la guerra. Este conflicto no ha terminado, tenemos todavía un emplazamiento a huelga para el primero de marzo por revisión salarial y contractual y el otro emplazamiento a huelga para el 18 de abril, por el caso de los jardineros, por lo que nosotros seguimos en pie de lucha”, concluyó.

